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اللواء محمد عبد الواحد: تنمية سيناء مرتبطة بالقضاء على الارهاب

السبت 25/أبريل/2020 - 09:48 م
اللواء محمد عبد الواحد
اللواء محمد عبد الواحد
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أسامة علي

قال اللواء محمد عبد الواحد الخبير فى شئون الأمن القومى، إن جهود تنمية سيناء تحقق استقرارا فى هذه المنطقة.


أوضح عبد الواحد خلال مداخلة مع  فضائية "إكسترا" أن سيناء وباقى محافظات مصر شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الاخيرة ، بعدما ظلت مهملة لسنوات.


وتابع خبير شئون الأمن القومى، أن المشروعات التنموية فى سيناء، تقضى على الارهاب فكلما زادت التنمية اختفى الإرهاب، إضافة إلى أنها عامل قوي في جذب رؤوس الأموال.


وكشف اللواء محمد عبد الواحد، ان محاولات توطين 3 ملايين مصرى فى سيناء، مرتبطة بصورة كبيرة بالأمن القومى المصرى، حيث تحويل سيناء من منطقة صحراوية إلى منطقة حضارية مكتظة بالسكان.


وأشاد خبير الأمن القومى المصرى، بالمشاريع التي تنشئها الدولة من مشاريع الإسكان والمشاريع الزراعية.

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