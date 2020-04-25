في يومها العالمي.. أعراض غير متوقعة للملاريا وأبرز طرق العلاج المنزلي .. و4 نصائح للوقاية

- خل التفاح

خل التفاح هو علاج شعبي يستخدم لعلاج الحمى وخفض درجة حرارة الجسم، فهو يساعد في تقوية جهاز المناعة ويساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع.

يمكن أن يساعد النشاط المضاد للميكروبات لخل التفاح في القضاء على مسببات الأمراض بما في ذلك البكتيريا، وذلك بأضافة الماء في وعاء ويخفف نصف كوب من خل التفاح، انقع قطعة قماش بها وضعه على جبينك لمدة 10 دقائق، كرر ذلك حتى تهدأ الحمى.





- القرفة





تتكون القرفة من مركبات سينامالديهيد ، زيوت طيارة ، تانينات ، صمغ ، ليمونين ، وسافرول تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ، مطهرة ، مضادة للفيروسات ، ومضادة للفطريات، وجدت دراسة أجريت في عام 2013 أن لحاء القرفة له نشاط مضاد للتشنج الذي منع آثار البلاسموديوم المنجلي .





- الزنجبيل



