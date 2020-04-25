في يومها العالمي.. أعراض غير متوقعة للملاريا وأبرز طرق العلاج المنزلي .. و4 نصائح للوقاية

- طرق الوقاية من الملاريا
- أعراض الملاريا
- العلاجات المنزلية للملاريا
تحتفل مختلف الدول فى 25 أبريل من كل عام باليوم العالمي للملاريا، والذي يتم الاحتفال به بهدف توفير التعليم وفهم الملاريا ، ونشر الوعي حول الوقاية من الملاريا وعلاجه.
وتعتبر الملاريا من الأمراض التى تنتقل عن طريق الدم ، يمكن أن تنتقل أيضًا عن طريق نقل الدم وزرع الأعضاء واستخدام الحقن المشتركة.
طرق الوقاية من الملاريا :
- لا تسمح للماء بالركود بالقرب من منزلك لأنها بمثابة أرض خصبة للبعوض.
- ارتداء ملابس طويلة الأكمام لإبعاد البعوض عن عضك.
- استخدم طارد البعوض لمنع لدغات البعوض.
- حافظ على نظافة منزلك باستخدام المطهرات.
أعراض الملاريا
- فشل كلوي
- صداع الراس
- إسهال
- إعياء
- آلام الجسم
- حمى
- استفراغ وغثيان
- التعرق
- النوبات قشعريرة
- اهتزاز
- فقر دم
- براز دموي
- التشنجات
وكشفًا عن ماقدمه موقع "boldsky" إليكم أهم العلاجات المنزلية التى تساعد فى القضاء على الملاريا:
- خل التفاح
خل التفاح هو علاج شعبي يستخدم لعلاج الحمى وخفض درجة حرارة الجسم، فهو يساعد في تقوية جهاز المناعة ويساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع.
يمكن أن يساعد النشاط المضاد للميكروبات لخل التفاح في القضاء على مسببات الأمراض بما في ذلك البكتيريا، وذلك بأضافة الماء في وعاء ويخفف نصف كوب من خل التفاح، انقع قطعة قماش بها وضعه على جبينك لمدة 10 دقائق، كرر ذلك حتى تهدأ الحمى.
- القرفة
تتكون القرفة من مركبات سينامالديهيد ، زيوت طيارة ، تانينات ، صمغ ، ليمونين ، وسافرول تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ، مطهرة ، مضادة للفيروسات ، ومضادة للفطريات، وجدت دراسة أجريت في عام 2013 أن لحاء القرفة له نشاط مضاد للتشنج الذي منع آثار البلاسموديوم المنجلي .
- الزنجبيل
يحتوي الزنجبيل على مركب نشط من الزنجبيل ، والذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات تساعد على تعزيز جهاز المناعة وتسريع عملية الشفاء بعد الإصابة بالملاريا، قم بقطع قطعة من الزنجبيل 1، وأضفها إلى كوب من الماء المغلي. صفيه وشربه مرتين في اليوم.