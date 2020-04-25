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منوعات

ليس حمزة المنسي.. أول رد من والد الطفل صاحب صورة مشاهدة مسلسل الاختيار | صور

السبت 25/أبريل/2020 - 10:09 م
الطفل زين أحمد كمال
الطفل زين أحمد كمال
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أماني إبراهيم
طفل لا يتعدى عمره عدد أصابع اليد الواحدة، يجلس في هدوء مفتحا عينيه الصغيرتين على بطولات مصريين، خلال مشاهدته للحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار» الذي يجسد قصة حياة الشهيد العقيد أحمد منسي، مرتديا قبعة عسكرية اكبر  من رأسه الصغير، لخصت كل معاني التربية بوجود قدوة للأطفال. 

تم تداول صورة الطفل على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي على أنها صورة الطفل حمزة ابن الشهيد أحمد منسي، وهو الأمر التي نفته أرملة الشهيد، وتواصل «صدى البلد» مع أحمد كمال والد الطفل زين، البطل الحقيقي للصورة التي تم تداولها.

وجلست عائلة الطفل زين، أمس، أول أيام شهر رمضان لمشاهدة مسلسل «الاختيار» الذي كان اختيارهم لمتابعة أحداثه، وجلس زين الذي لا يتعدى عمره 3 أعوام مرتديا قبعة خاله العسكرية ويشاهد المسلسل في هدوء، فحب الحياة العسكرية لما شهده زين في حياته الشخصية من خلال جده والد أبيه الضابط المتقاعد بالقوات المسلحة وكذلك خاله الضابط بالقوات المسلحة، كما قال والد زين لـ «صدى البلد».

التقط كمال هذه الصورة لابنه الوحيد زين، ولم ينشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، بل أرسلها بشكل شخصي لزوجته كما طلبت فارسلتها لأقاربها كعادتهم للاطمئنان على بعضهم البعض في ظل التباعد الاجتماعي المتبع للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر أحد الأقارب صورة زين، مرفقة بتعليق توعوي (علموا ابناءكم حب الوطن منذ الصغر)، وخلال ساعات الليل تصدرت هذه الصورة مواقع التواصل الإجتماعي بأنها صورة ابن الشهيد أحمد منسي.

تفاجأت عائلة زين بالمعلومات الخاطئة التي تم تداولها، خاصة بعد اتصال العديد من أقاربهم للاطمئنان على زين الذي أصبحت صورته على كل هاتف، ويقول كمال: "اتفاجئت واتخضيت من الانتشار ده خصوصا إني لم أنشرها".

وحاول كمال التواصل مع كل من ينشر صورة ابنه بأنها اللطفل حمزة منسى موضحا أنها صورة ابنه، وحاول التوضيح في التعليقات، ولكنه لم يلق إلا الهجوم من المتابعين بأنه يكذب.
ليس حمزة المنسي.. أول رد من والد الطفل صاحب صورة مشاهدة مسلسل الاختيار | صور
ليس حمزة المنسي.. أول رد من والد الطفل صاحب صورة مشاهدة مسلسل الاختيار | صور
ليس حمزة المنسي.. أول رد من والد الطفل صاحب صورة مشاهدة مسلسل الاختيار | صور
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