بتكلفة أكثر من 5 ملايين جنيه.. تركيب مظلات ومقاعد انتظار ضمن خطة تطوير ميدان الجيزة

تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها للانتهاء من تنفيذ خطة تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة، ودعمه بالمظلات ومقاعد لانتظار المواطنين، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالميادين والمواقف الرئيسية في المحافظة.

تهدف خطة محافظة الجيزة في تطوير ميدان الجيزة، الى تزويد الموقف بالمظلات ومقاعد لانتظار المواطنين وانظمه تشغيل الكترونية للتسهيل علي المواطنين وتحقيق انسياب مروري بمنطقة ميدان الجيزة.

وكان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، قد أعلن قبل نهاية العام الماضي عن بدء أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة بتكلفة إجمالية حوالى 5.5 مليون جنيه.

وقال محافظ الجيزة إن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير مواقف السرفيس من الناحية الانشائية والخدمية و الاستثمارية وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام الموقف خاصة أنه يقع وسط منطقة حيوية بالمحافظة إضافة إلى تحقيق العائد الاستثمارى من تلك المواقف باعتبارها أحد مصادر الدخل التى يمكن تنميتها واستغلالها فى الإنفاق على مشروعات خدمية أخرى لموطنى المحافظة .



وأشار راشد إلى أن المشروع يشمل تنسيق الموقف بشكل حضارى ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والإعلانات واللوحات الإرشادية وتركيب بوابات إلكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات وذلك لإحكام السيطرة على الايرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشرى بها ، مضيفًا أنه سيتم إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات .