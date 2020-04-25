هل أوشكت كورونا على الانتهاء فى بلاد زايد.. أسباب خفض الإمارات ساعات حظر التجول

خفضت السلطات الإماراتية ساعات تقييد الحركة، لتصبح ثماني ساعات بدلا عن 10 ساعات يوميا للتسهيل على المواطنين والمقيمين خلال شهر الصيام.





وبذلك تكون أول بلد خليجي يخفف قيود اجراءات الإغلاق التي فرضت منذ أسابيع لمكافحة فيروس كورونا بالتزامن مع حلول شهر رمضان.





ويأتي هذا القرار ضمن خطة محكمة سيتم من خلالها رفع الاجراءات الوقائية تدريجيا بعد أن حققت دولة الإمارات نجاحات في الحرب التي تشنها على فيروس كورونا الذي أرهق دولا عظمى وتسبب في مقتل عشرات الآلاف حول العالم.





وتمكنت السلطات في الدولة من اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة منذ بداية انتشار الوباء عبر القيام بعمليات التعقيم والتحاليل الشاملة وتسخير التكنولوجيا في دعم جهود تطويق الفيروس وفرض التباعد الاجتماعي للتقليل من العدوى في كامل.





وحول الدوافع وراء ما بادرت به الإمارات من خطوة إيجايبة، فندت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الأسباب التي أدت إلى بدء دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات تخفيف الحظر وفتح المولات التجارية والكافيهات والمطاعم وغيرها على الرغم من استمرار إجراءات الحظر في كل الدول العربية حتى هذه اللحظة ولفترة تصل إلى ١٦ ساعة يوميا كما هو في دولة الكويت.





وأرجعت الرشيد أسباب ذلك الأمر إلى الالتزام الكامل للشعب الإماراتي وكل المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات الحكومة الإماراتية بضرورة الالتزام والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى واعتبار تلك التوجيهات أمر واجب النفاذ، فالشعب الإماراتي من أكثر الشعوب التي يضرب بها المثل في الالتزام والتمسك بالقيم والأخلاق وإطاعة حكامه مثل سمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الشيخ محمد بن راشد وبقية حكام الإمارات، لأنهم على يقين كامل بحب هؤلاء الحكام للشعب الإماراتي وحرصهم على ازدهاره وسلامته.





وأشادت الرشيد بالإجراءات التي تتخذها الإمارات المختلفة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا كما في إماراتي دبي وأبوظبي، فالأولى تم عمل حظر كامل فيها لمدة أسبوعين بعد توجيهات الأمير محمد بن راشد والتزم الجميع دون أي تذمر، والثانية يتم فحص عشرة آلاف وافد يوميا وهو عدد ليس بالقليل، وقاموا بتسمية فترة الحظر بفترة التعقيم الوطني.