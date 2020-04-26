البنك المركزي: 155.8 مليار جنيه حجم السندات والقروض طويلة الأجل في يناير 2020

انخفض إجمالي السندات وقروض طويلة الأجل ضمن خصوم البنوك لـ 155.85 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 159.122 مليار جنيه في ديسمبر 2019 ومقارنة بـ159.741 مليار جنيه في نوفمبر السابق له.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي رأس المال لـ155.6 مليار جنيه في يناير السابق مقابل 156 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ156.101 مليار جنيه في نوفمبر 2019.





وبلغ حجم التزامات البنوك في مصر لـ165.7 مليار جنيه مقابل 223.982 مليار جنيه في ديسمبر 2019 ومقارنة بـ196.201 مليار جنيه في نوفمبر 2019 .





وسجلت إلتزامات البنوك خارج مصر نحو 113.11 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 120.1 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ115.3مليار جنيه في نوفمبر 2019.





وبلغ حجم الودائع نحو 4.22تريليون جنيه في يناير السابق مقابل 4.2 تريليون جنيه في ديسمبر2019 ومقارنة بـ4.16 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.