وزير الرياضة السعودي يوجه الشكر لـ رينارد لهذا السبب

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، الشكر إلى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي.





ورينارد أعلن عن مبادرة بتخفيض راتبه مع المنتخب الوطني السعودي، خلال فترة توقف النشاط الرياضي، للمساعدة في الجهود المبذولة لمحاربة فيروس "كورونا" المستجد.





وكتب الفيصل عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مخاطبًا رينارد: "شكرًا لك على مبادرتك.. أنت نموذج يحتذى به جميع الرياضيين".





وشدد وزير الرياضة، على أن مشاركة رينارد، في جهود محاربة المملكة العربية السعودية، ضد "كورونا"، تحظى بتقدير كبير.





واختتم عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالته إلى رينارد، بالقول: "مع أطيب التمنيات لك صديقي، للبقاء في أمان".





جدير بالذكر أن رينارد البالغ من العمر 51 سنة، تولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية، في يوليو الماضي، وقاد الأخضر 10 مباريات حتى الآن، حقق خلالها 5 انتصارات و3 تعادلات، مقابل هزيمتين.