AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة السعودي يوجه الشكر لـ رينارد لهذا السبب

السبت 25/أبريل/2020 - 10:28 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، الشكر إلى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي.

ورينارد أعلن عن مبادرة بتخفيض راتبه مع المنتخب الوطني السعودي، خلال فترة توقف النشاط الرياضي، للمساعدة في الجهود المبذولة لمحاربة فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب الفيصل عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مخاطبًا رينارد: "شكرًا لك على مبادرتك.. أنت نموذج يحتذى به جميع الرياضيين".

وشدد وزير الرياضة، على أن مشاركة رينارد، في جهود محاربة المملكة العربية السعودية، ضد "كورونا"، تحظى بتقدير كبير.

واختتم عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالته إلى رينارد، بالقول: "مع أطيب التمنيات لك صديقي، للبقاء في أمان".

جدير بالذكر أن رينارد البالغ من العمر 51 سنة، تولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية، في يوليو الماضي، وقاد الأخضر 10 مباريات حتى الآن، حقق خلالها 5 انتصارات و3 تعادلات، مقابل هزيمتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرمان ملكي بتحويل هيئة الرياضة السعودية إلى وزارة برئاسة الفيصل

أول وزير رياضة في تاريخ المملكة.. من هو عبدالعزيز آل سعود.. وعلاقته بـ تركي آل الشيخ

بسبب كورونا.. وزير الرياضة السعودي يجتمع برؤوساء أندية الدوري

الأهلي السعودي مهدد بفقدان نجم خط الوسط حتى نهاية الموسم

بسبب فيروس كورونا .. تعليمات جديدة لـ وزارة الرياضة السعودية

وزير الرياضة السعودي: سننظم أفضل نسخة في تاريخ الألعاب الآسيوية

ترشيحاتنا

أول تعليق من أرملة أحمد المنسي على تجسيد أمير كرارة شخصية الشهيد.. فيديو

إخلاء سبيل 20 شخصا في واقعة مسيرة الكعبة بالإسكندرية

علي معلول لـ رامز جلال: هات التعبان أهون من الزمالك

بعد عرض الاختيار.. زوجة المنسي توجه رسالة للشهيد البطل.. فيديو

رمضان بطعم العزل.. ماذا يحدث في القليوبية بعد ظهور حالات كورونا بشبرا وبنها

حكم إخراج زكاة المال على هيئة «شنط رمضان» .. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشيفون المنقط .. حلا شيحة تثير الجدل على السوشيال ميديا

بديل للأدوية.. أهم النصائح لتجنب الإصابة بالإمساك في رمضان

لو بتاكل كتير على الفطار.. مشروب سحري يساعد على الهضم