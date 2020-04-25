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محافظات

حريق هائل فى قصر أثرى مهجور بالفيوم .. وصاحبه: بفعل فاعل.. تفاصيل بالصور

السبت 25/أبريل/2020 - 10:30 م
حريق القصر المهجور
حريق القصر المهجور بالفيوم
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نبيل ابو السعود
 شب حريق هائل، بأحد القصور الأثرية القديمة بوسط مدينة الفيوم، اليوم السبت ، حيث شهدت الطرق المؤدية إلى ميدان السواقي وشارع بهجت تكدسا للسيارات ووقفا تاما لحركة السيارات ، وقام احد المواطنين بإبلاغ الحماية المدنية لإخماد الحريق .

وتوجه مالك القصر  إلى قسم أول شرطة الفيوم لتحرير محضر بالواقعة  .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي نشب داخل القصر، والذي يلقبه المواطنون بـ"القصر المهجور"، نظرا لقدمه ويعتبرونه قصرا أثريا ، حيث شيد هذا القصر منذ 100 عام تقريبا.

وبالفحص والمعاينة تبين أن القصر مل ك"أحمد فاروق عمر" (48 عاما ـ مقيم بقرية تطون ـ التابعة لمركز إطسا) ، وأكد صاحب القصر أن الحريق جاء بفعل فاعل وليس بالمصادفة ، مشيرا إلى أنه سيتهم بعض الأشخاص أمام النيابة العامة.

 وأضاف انه تقدم بطلب لمديرية أمن الفيوم بتفريغ جميع الكاميرات المتواجدة بالشارع للوصول إلى المتهم الحقيقى الذى قام بارتكاب الواقعة ، مؤكدا أن القصر ليس مسكونا ولا يوجد به أي أثاث منزلي ، والغرض من إشعال النيران انهياره من قبل المتورطين بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر برقم 2250 لسنة 2020 ، إداري قسم أول الفيوم ، وجار العرض على النيابة لتولى التحقيق فى الواقعة.
حريق هائل فى قصر أثرى مهجور بالفيوم .. وصاحبه: بفعل فاعل.. تفاصيل بالصور
حريق هائل فى قصر أثرى مهجور بالفيوم .. وصاحبه: بفعل فاعل.. تفاصيل بالصور
حريق هائل فى قصر أثرى مهجور بالفيوم .. وصاحبه: بفعل فاعل.. تفاصيل بالصور
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