حريق هائل فى قصر أثرى مهجور بالفيوم .. وصاحبه: بفعل فاعل.. تفاصيل بالصور

شب حريق هائل، بأحد القصور الأثرية القديمة بوسط مدينة الفيوم، اليوم السبت ، حيث شهدت الطرق المؤدية إلى ميدان السواقي وشارع بهجت تكدسا للسيارات ووقفا تاما لحركة السيارات ، وقام احد المواطنين بإبلاغ الحماية المدنية لإخماد الحريق .





وتوجه مالك القصر إلى قسم أول شرطة الفيوم لتحرير محضر بالواقعة .





وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي نشب داخل القصر، والذي يلقبه المواطنون بـ"القصر المهجور"، نظرا لقدمه ويعتبرونه قصرا أثريا ، حيث شيد هذا القصر منذ 100 عام تقريبا.





وبالفحص والمعاينة تبين أن القصر مل ك"أحمد فاروق عمر" (48 عاما ـ مقيم بقرية تطون ـ التابعة لمركز إطسا) ، وأكد صاحب القصر أن الحريق جاء بفعل فاعل وليس بالمصادفة ، مشيرا إلى أنه سيتهم بعض الأشخاص أمام النيابة العامة.





وأضاف انه تقدم بطلب لمديرية أمن الفيوم بتفريغ جميع الكاميرات المتواجدة بالشارع للوصول إلى المتهم الحقيقى الذى قام بارتكاب الواقعة ، مؤكدا أن القصر ليس مسكونا ولا يوجد به أي أثاث منزلي ، والغرض من إشعال النيران انهياره من قبل المتورطين بارتكاب الواقعة.



