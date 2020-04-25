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أحمد موسى يعرض لقطات حية من منطقة السيدة زينب: نشهد رمضان استثنائيا بسبب كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 10:19 م
منطقة السيدة زينب
منطقة السيدة زينب
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى،  لقطات  مصورة  من منطقة السيدة زينب قبل تطبيق الحظر بساعة، وهي خالية في ليالي شهر رمضان.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " نحن نشهد شهر رمضان استثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأضاف أحمد موسى:"  علينا اتباع الاجراءات الاحترازية يؤدي إلى عودة مصر مرة أخرى إلى سابق عهدها ونعبر من تلك المرحلة الصعبة".

وتابع أحمد موسى: "الحرمان الشريفان خاويان نهائيا بسبب انتشار فيروس كورونا، وتم تأدية صلاة التراويح بـ إمام الحرم والعاملين في الحرمين فقط".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "97% من المحلات مغلقة في هذه الفترة".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن "حالة من الركود اصابت بعض المحلات بسبب ازمة فيروس كورونا.
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