أحمد موسى يعرض لقطات حية من منطقة السيدة زينب: نشهد رمضان استثنائيا بسبب كورونا

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات مصورة من منطقة السيدة زينب قبل تطبيق الحظر بساعة، وهي خالية في ليالي شهر رمضان.
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " نحن نشهد شهر رمضان استثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا".
وأضاف أحمد موسى:" علينا اتباع الاجراءات الاحترازية يؤدي إلى عودة مصر مرة أخرى إلى سابق عهدها ونعبر من تلك المرحلة الصعبة".
وتابع أحمد موسى: "الحرمان الشريفان خاويان نهائيا بسبب انتشار فيروس كورونا، وتم تأدية صلاة التراويح بـ إمام الحرم والعاملين في الحرمين فقط".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "97% من المحلات مغلقة في هذه الفترة".
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن "حالة من الركود اصابت بعض المحلات بسبب ازمة فيروس كورونا.