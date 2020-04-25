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محافظات

إعدام 14 ألف عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في كوم أوشيم

السبت 25/أبريل/2020 - 10:26 م
اعدام ١٤ الف عبوة
اعدام ١٤ الف عبوة ادوية بيطرية منتهية الصلاحية بالمدفن الصحي
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نبيل ابو السعود
نفذت مديرية التموين بمحافظة الفيوم اليوم، إعدام 14 ألف عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بناء علي قرّر النيابة العامة في القضية رقم 656 والاعدام تم بالمدفن الصحي بكوم أوشيم. 

وشكلت لجنة بإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل مديرية تموين الفيوم وبرئاسه المهندس يعقوب كمال مدير إدارة بندر الفيوم اول والمهندس سليمان داود مخيمر رئيس الرقابه والمفتشين زغلول حسن ومحمد بكري الشيمي ومحمد غريب، لتنفيذ حكم اعدام العبوات منتهية الصلاحية.

كما قامت الحملة بتحرير محاضر اخري بالاداره منها بدون ترخيص للمخابز السياحية والتجار التموينين وبقطاع المخابز نقص وزن وعدم اعلان عن الأسعار ومواصفات وعدم نظافه أدوات العجن ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
إعدام 14 ألف عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في كوم أوشيم
إعدام 14 ألف عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في كوم أوشيم
إعدام 14 ألف عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في كوم أوشيم
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