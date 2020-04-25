إعدام 14 ألف عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في كوم أوشيم

نفذت مديرية التموين بمحافظة الفيوم اليوم، إعدام 14 ألف عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بناء علي قرّر النيابة العامة في القضية رقم 656 والاعدام تم بالمدفن الصحي بكوم أوشيم.





وشكلت لجنة بإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل مديرية تموين الفيوم وبرئاسه المهندس يعقوب كمال مدير إدارة بندر الفيوم اول والمهندس سليمان داود مخيمر رئيس الرقابه والمفتشين زغلول حسن ومحمد بكري الشيمي ومحمد غريب، لتنفيذ حكم اعدام العبوات منتهية الصلاحية.



