أهم الأخبار .. الأوقاف : تصنيع كبائن تعقيم لاستخدامها في المساجد ..و الصحة العالمية لم تحسم جدل حصانة المتعافين من كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :
بعد تشجيعه على حقن مرضى كورونا بالمطهرات.. تويتر يرفض حذف فيديو ترامب
تويتر يرفض حذف فيديو ترامب..للمزيد اضغط هنا
أزمة كورونا.. الصحة العالمية لم تحسم جدل حصانة المتعافين امام الإصابة مرة ثانية
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل على أن المتعافين من فيروس كورونا يكون لهم مناعة او أجسام مضادة كافية..للمزيد اضغط هنا
قيمة زكاة الفطر 2020 .. أحكامها والمستحقون لها .. وآخر موعد لها
قيمة زكاة الفطر 2020 .. زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه..للمزيد اضغط هنا
بعد تصريح مثير عن زوجها السابق.. التفاصيل الكاملة لانفصال أصالة وطارق العريان
أثار تصريح الفنانة اصالة بانها تفتقد المخرج طارق العريان فى رمضان..للمزيد اضغط هنا
الأوقاف: إحلال وتجديد 3183 مسجدًا بتكلفة 6 مليارات جنيه خلال 6 سنوات
أكدت وزارة الأوقاف، أن رسالتنا ودورنا ومهمتنا الحقيقية هي بناء وفتح وعمارة المساجد ..للمزيد اضغط هنا
خفض اسعار الفائدة بـ3 بنوك حكومية.. تعرف على القيمة الجديدة
خفضت 3 بنوك حكومية هي " مصر، الأهلي، القاهرة" سعر الفائدة ..للمزيد اضغط هنا
اسعار الذهب ترتفع في ثاني أيام رمضان .. تفاصيل
شهدت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 25-4-2020 ..للمزيد اضغط هنا
نانسى عجرم ترد بقوة على حملها الرابع ورأيها فى خلفة الذكور.. شاهد
كشفت الفنانة نانسى عجرم عن حقيقة حملها الرابع والذى اثار حالة من الجدل الواسع..للمزيد اضغط هنا