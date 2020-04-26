AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

في ذكرى رحيله .. لماذ لقب الشاعر سعيد جدلان بـ"ملك الوصف"؟

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي

يعتبر الشَّاعر الخليجي سعيد جدلان، الذي تحل اليوم ذكرى رحيله،  واحدا من أهم الشعراء في الشعر النبطي، الذي يشبه في شكله الخارجيِّ الشعر التقليدي إلى حد كبير، واشتهر بأسلوبه الجزل، وتميزه في الشعر النبطي، وهو أيضًا يجيد شعر المحاورة، والعرضة والنظم، وقد لقب أيضًا بـ"ملك الوصف". 


ولد سعيد في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية والتي تُسمى "بيشة" وكان ذلك في عام 1947م، وهو الذي ينتمي إلى قبيلة أكلب إحدى القبائل العربية العريقة والمعروفة، فوالده وجده وأغلب اخوته شعراء ونشأ في محافظة بيشة في قرية الشقيقة حياة الصبى والمراهقة ثم انتقل إلى المنطقة الشرقية والتحق بالحرس الوطني هناك وكان ينظم الشعر في صغرة ولكنه لم يبرز في شعر النظم إلا في سن العشرين.


عاش الشَّاعر سعيد بن جدلان في قريته وترعرع فيها، وامتاز بأسلوبه الجزل الجميل وبرز بشكلٍ كبير في الشِّعر النبطي، وهو يجيد أيضًا أنواعًا أخرى من الشعر مثل النظم والمعارضة والمحاورة، فكان له العديد من الدواوين التي سمعها النَّاس عنه، أمَّا ديوانه الوحيد المطبوع فقد كان اسمه "ديوان سمان الهرج"، وقد برز في قول الشعر منذ نعومة أظفاره إلا أنه لم يظهر في النَظم حتى سن العشرين، وقد غلب على شعره المدح والغزل وبهما اشتهر، وتم تلقيبه بـ "ملك الوصف" بسبب جمال وصفه ودقَّة عبارته.


وتوفي سعد بن جدلان في مدينته بيشة نفسها عام 2016م إثر أزمة قلبية حادة، ومن أهم القصائد التي حكاها سعد بن جدلان، قصيدة خلوني أسج عن موضوعه أحسن لي

وتقول القصيدة:

ياللي على شان معكازي تبين لي

 رجلي على حالها وأنا على حالي

 والكسر ما هوب في رجلي علي كلي

 وأنت السبب في الغرابيل أول وتالي

تكفي مراسيلنا العجلات يا خلي

 عن مخذ الأخبار وإلا شوف الأزوالي

 قلبي وقلبك توصل لك وترسل لي

 كنه يسلم علي بصوته العالي

 خلوني أسج عن موضوعه أحسن لي

وإلا الغلا والله أن يبطي وهو غالي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موشحات الأندلس ورثاء قابوس في الأمسية التاسعة من مسابقة شاعر المليون

شاعر المليون.. مسابقة تحمل رسائل التضامن مع حالات الفقد والمرض والألم الإنساني

مسابقة شاعر المليون.. قصائد إشادة بالإمارات ومواقف محمد بن زايد

مسابقة شاعر المليون .. أمسية جديدة لروائع الشعر النبطي

في ذكرى رحيله.. فهد بورسلي شاعر كويتي انتقد أخطاء الدوائر الحكومية

ترشيحاتنا

للهروب من كورونا.. جزيرة خلابة معروضة للبيع بسعر شقة

تضارب الأنباء حول وفاته.. هكذا صفع زعيم كوريا الشمالية إسرائيل وانحاز للعرب

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

أخبار الحوادث.. إخلاء سبيل 20 شخصا في واقعة مسيرة الكعبة.. ابنة تمزق جسد والدتها العجوز في الإسماعيلية

اتحاد الكرة يصدم الزمالك بشأن قرار مباراة القمة.. فيديو

في لبنان.. شاب يعرض خادمته للبيع على فيسبوك.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للهروب من كورونا.. جزيرة خلابة معروضة للبيع بسعر شقة

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

حفيدتا هيفاء وهبي تقلدان بكيزة وزغلول.. فيديو