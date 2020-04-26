في ذكرى رحيله .. لماذ لقب الشاعر سعيد جدلان بـ"ملك الوصف"؟

يعتبر الشَّاعر الخليجي سعيد جدلان، الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، واحدا من أهم الشعراء في الشعر النبطي، الذي يشبه في شكله الخارجيِّ الشعر التقليدي إلى حد كبير، واشتهر بأسلوبه الجزل، وتميزه في الشعر النبطي، وهو أيضًا يجيد شعر المحاورة، والعرضة والنظم، وقد لقب أيضًا بـ"ملك الوصف".





ولد سعيد في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية والتي تُسمى "بيشة" وكان ذلك في عام 1947م، وهو الذي ينتمي إلى قبيلة أكلب إحدى القبائل العربية العريقة والمعروفة، فوالده وجده وأغلب اخوته شعراء ونشأ في محافظة بيشة في قرية الشقيقة حياة الصبى والمراهقة ثم انتقل إلى المنطقة الشرقية والتحق بالحرس الوطني هناك وكان ينظم الشعر في صغرة ولكنه لم يبرز في شعر النظم إلا في سن العشرين.





عاش الشَّاعر سعيد بن جدلان في قريته وترعرع فيها، وامتاز بأسلوبه الجزل الجميل وبرز بشكلٍ كبير في الشِّعر النبطي، وهو يجيد أيضًا أنواعًا أخرى من الشعر مثل النظم والمعارضة والمحاورة، فكان له العديد من الدواوين التي سمعها النَّاس عنه، أمَّا ديوانه الوحيد المطبوع فقد كان اسمه "ديوان سمان الهرج"، وقد برز في قول الشعر منذ نعومة أظفاره إلا أنه لم يظهر في النَظم حتى سن العشرين، وقد غلب على شعره المدح والغزل وبهما اشتهر، وتم تلقيبه بـ "ملك الوصف" بسبب جمال وصفه ودقَّة عبارته.





وتوفي سعد بن جدلان في مدينته بيشة نفسها عام 2016م إثر أزمة قلبية حادة، ومن أهم القصائد التي حكاها سعد بن جدلان، قصيدة خلوني أسج عن موضوعه أحسن لي

وتقول القصيدة:

ياللي على شان معكازي تبين لي

رجلي على حالها وأنا على حالي

والكسر ما هوب في رجلي علي كلي

وأنت السبب في الغرابيل أول وتالي

تكفي مراسيلنا العجلات يا خلي

عن مخذ الأخبار وإلا شوف الأزوالي

قلبي وقلبك توصل لك وترسل لي

كنه يسلم علي بصوته العالي

خلوني أسج عن موضوعه أحسن لي

وإلا الغلا والله أن يبطي وهو غالي