يورومني: سلطنة عمان بين أقل الدول مخاطر فى الشرق الأوسط

صنفت مؤسسة "يورومني" العالمية، سلطنة عُمان بين أقل الدول في الشرق الأوسط في قائمة المخاطر السياسية والاقتصادية، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتراجع أسعار النفط.





ونشرت مجلة يورمني نتائج مسح الربع الأول لعام 2020م لمؤشر المخاطر العالمي الذي شمل 174 دولة، مؤكدة أنه جاء مع انتشار جائحة الفيروس وتراجع أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب وتفاقم وفرة العرض، وأوضحت أن السلطنة تقع في المركز 47 عالميًا في قائمة الدول الأقل مخاطر.





كما أوضحت المجلة أنه في دول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من توقف الرحلات الجوية التجارية، وتوقف حركة السياحة وضيق السيولة، لكن يبدو أنها مجهزة للتعامل مع قدرتها على التنفيذ الفوري لتوفير تدابير دعم مالي واجتماعي واسع النطاق.





وأشارت إلى أن خبراء المخاطر كانوا منشغلين في تقييم التأثير المحتمل لانهيار التجارة والسياحة، إضافة إلى صدمة أسعار النفط السلبية.





وأوضحت أن متوسط درجة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط انخفض بنسبة 0.77، وهو انخفاض أكبر من آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا اللاتينية، ولكن ليس بنفس خطورة أمريكا الشمالية أو منطقة اليورو.





وأشارت إلى أن المسح استند على 15 مؤشرًا للمخاطر السياسية والاقتصادية والهيكلية كالاستقرار السياسي، والفساد، وصنع السياسات، والأداء الهيكلي.



