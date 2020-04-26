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فن

كل التقدير لصناع العمل.. مدحت العدل يشيد بمسلسل الفتوة

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
علق السينارست والمنتج مدحت العدل على مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى والذى يخوضان من خلال الماراثون الرمضانى 2020.

وقال العدل من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر: "كل التقدير لصناع مسلسل ( الفتوة) المخرج حسين المنباوي المبدع ..مدير التصوير والمؤلف وال art director الرائع ..كاست التمثيل جميعًا دون إستثناء".


وأضاف العدل من خلال تغريدته: "وعلي رأسهم ياسر جلال والمفاجأة أحمد صلاح حسني الصاعد بسرعة الصاروخ ..".


مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.


وطرحت الشركة المنتجة للعمل، البرومو الدعائى الأول، الذى ظهر فيه ابطال المسلسل بـ النبوت، والملاية اللف، واحتوى أيضًا على عدة أزمات بين كبير الفتوات، وكبير المدبح، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة ، كما كشفت الشركة عن الاغنية الدعائية بعنوان "البذرة الطيبة" للمطرب الشعبى أحمد شيبه.

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