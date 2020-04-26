كل التقدير لصناع العمل.. مدحت العدل يشيد بمسلسل الفتوة

وقال العدل من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر: "كل التقدير لصناع مسلسل ( الفتوة) المخرج حسين المنباوي المبدع ..مدير التصوير والمؤلف وال art director الرائع ..كاست التمثيل جميعًا دون إستثناء".

وأضاف العدل من خلال تغريدته: "وعلي رأسهم ياسر جلال والمفاجأة أحمد صلاح حسني الصاعد بسرعة الصاروخ ..".





وطرحت الشركة المنتجة للعمل، البرومو الدعائى الأول، الذى ظهر فيه ابطال المسلسل بـ النبوت، والملاية اللف، واحتوى أيضًا على عدة أزمات بين كبير الفتوات، وكبير المدبح، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والإثارة ، كما كشفت الشركة عن الاغنية الدعائية بعنوان "البذرة الطيبة" للمطرب الشعبى أحمد شيبه.



