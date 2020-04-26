كل التقدير لصناع العمل.. مدحت العدل يشيد بمسلسل الفتوة

علق السينارست والمنتج مدحت العدل على مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى والذى يخوضان من خلال الماراثون الرمضانى 2020.
وقال العدل من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر: "كل التقدير لصناع مسلسل ( الفتوة) المخرج حسين المنباوي المبدع ..مدير التصوير والمؤلف وال art director الرائع ..كاست التمثيل جميعًا دون إستثناء".
وأضاف العدل من خلال تغريدته: "وعلي رأسهم ياسر جلال والمفاجأة أحمد صلاح حسني الصاعد بسرعة الصاروخ ..".
كل التقدير لصناع مسلسل ( الفتوة) المخرج حسين المنباوي المبدع ..مدير التصوير والمؤلف وال art director الرائع ..كاست التمثيل جميعًا دون إستثناء وعلي رأسهم ياسر جلال والمفاجأة أحمد صلاح حسني الصاعد بسرعة الصاروخ ..— MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) April 25, 2020