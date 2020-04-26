تعرف على جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

شنَّ قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط قضية (5) تهريب (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل- إطارات كاوتش مستعملة- كتب- رولات من اللدائن- شيش إلكترونية بمشتملاتها) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (715 ألف جنيه).

وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (32) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائى.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (106) مخالفة مرورية متنوعة. وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (84) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.