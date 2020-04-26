طارق صبرى يروج لمسلسل "يا أنا يا جدو"

نشر الفنان طارق صبرى فيديو جديد له يوضح مواعيد عرض مسلسله "يا انا يا جدو" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".









وكتب عليه معلقًا :"شوفوا ايه هيحصل مع يوسف وجدو في اطرف موقف بينهم تقدروا تتابعوا دلوقتي مسلسل يا انا ياجدو على القنوات التالية .









ويعرض على قناة روتانا دراما في تمام الساعة السادسة مساءًا ،وروتانا كوميدى في الثامنة مساءًا، والمحور في الثامنة مساءًا ،LBC في الخامسه مساءًا،utv في منتصف الليل









ويصور الفنان طارق صبري دوره في فيلم «باركود» في منطقة الهرم، في أول بطولة مطلقة.









تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلي الفيلم محمد عز وطارق صبرى.