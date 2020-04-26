تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مديرية أمن القاهرة تم تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة .

وفى مديرية أمن الوادى الجديد تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة .

و فى مديرية أمن الإسكندرية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرتى قسمى شرطة ثان المنتزه محرم بك

و فى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرتى قسمى شرطة أول شبرا الخيمة ، قها .

وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة أشمون .

وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ عدد (51) قرار إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية ونهر النيل .





مديرية أمن الجيزة : تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة دشنا .

وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة ناصر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.