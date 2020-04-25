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محافظات

شاهد.. مدفع رمضان يزين ميدان النهضة بالجيزة

السبت 25/أبريل/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
زيّنت محافظة الجيزة، محيط تمثال ميدان النهضة، وهو التمثال الذي سمي الميدان الذي يقع سفيه على اسمه بالقرب من الباب الرئيسي لجامعة القاهرة، والذي زينته محافظة الجيزة بمدفع الافطار احتفالا بشهر رمضان.

ووضعت محافظة الجيزة، مدفع الإفطار في قلب ميدان النهضة، الذي تم تطويره خلال الأسابيع الماضية وتفقد أعمال تطويره اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

وكانت جولة محافظ الجيزة قد شملت تفقد أعمال تطوير ميدان النهضة للتأكد من الالتزام  بالمواصفات الهندسية المتفق عليها، كما تفقد حالة الشوارع ومجهودات رش وتعقيم وتطهير المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية وحالة النظافة ومجهودات رفع الاشغالات ومواجهة اى مخالفات للمقاهي والكافيتريات حفاظا على سلامة المواطنين .
شاهد.. مدفع رمضان يزين ميدان النهضة بالجيزة
شاهد.. مدفع رمضان يزين ميدان النهضة بالجيزة
شاهد.. مدفع رمضان يزين ميدان النهضة بالجيزة
شاهد.. مدفع رمضان يزين ميدان النهضة بالجيزة
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