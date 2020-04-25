شاهد.. مدفع رمضان يزين ميدان النهضة بالجيزة

زيّنت محافظة الجيزة، محيط تمثال ميدان النهضة، وهو التمثال الذي سمي الميدان الذي يقع سفيه على اسمه بالقرب من الباب الرئيسي لجامعة القاهرة، والذي زينته محافظة الجيزة بمدفع الافطار احتفالا بشهر رمضان.





ووضعت محافظة الجيزة، مدفع الإفطار في قلب ميدان النهضة، الذي تم تطويره خلال الأسابيع الماضية وتفقد أعمال تطويره اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.



