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أخبار العالم

ترامب يعلن موافقته على تقديم أجهزة تنفس صناعي لإثيوبيا

السبت 25/أبريل/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سيرسل شحنة من أجهزة التنفس الصناعي إلى إثيوبيا للوقوف إلى جوارها خلال جهودها في مواجهة فيروس كورونا، وعلاج المصابين به.


وبين الرئيس الأمريكي خلال تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الخطوة جاءت بناء على طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.

وقال ترامب في تغريدته في "تويتر"، إنه أجرى اليوم السبت مكالمة هاتفية مع آبي أحمد، مضيفا: "تحتاج بلاده إلى أجهزة تنفس اصطناعي والولايات المتحدة في وضع جيد لمساعدته. سنقوم بذلك".

وسجلت إثيوبيا، امس الجمعة، حالة واحدة جديدة من فيروس كورونا، بعد إجراء 933 اختبارا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة  إلى 117، فيما بلغ عدد الوفيات 3 حالات، فيما بلغ عدد الشفاء 21 حالة.

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