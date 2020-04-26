نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من
النتائج الإيجابية ، جاء أبرزها على النحو التالى:
ففى مجال حماية البيئة تم ضبط (عدد 15000 عبوة مقرمشات
"منتج نهائى" ، 440 كيلو جرام مقرمشات، 5 طن مواد خام) غير صالحة
للإستهلاك، وكذا ضبط (3900 لتر غراء ودهانات أخشاب "منتج نهائى") مغشوشة
ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية، بداخل (عدد 3
مصانع "غير مرخصة" لإنتاج وتعبئة بويات الأخشاب، والمواد الغذائية)
بنطاق مديرية أمن القليوبية.
كما تم ضبط عدد (12) قضية إلقاء مخلفات بالطريق
العام .
و فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (70) قضية متنوعة وعدد ( 4 ) قوارب صيد مخالفة بنطاق المنطقة المركزية.، و فى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (3) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية ، و فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (35) قضية بنطاق المنطقة المركزية .. عبارة عن ( الصرف المباشر على المجرى المائي.
و فى مجال حماية منافع الرى تم ضبط (6) قضايا (عدم وجود ترخيص مرسى) بنطاق
المنطقة المركزية
، و فى
مجال حماية الأراضى الزراعية تم ضبط (2) قضية (عدم وجود ترخيص مشتل) بنطاق المنطقة
المركزية .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.