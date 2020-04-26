إشادة برلمانية بجهود الدولة في التصدى لـ كورونا .. نواب: تسعى للقضاء على الفيروس.. إعادة فتح المقاهى يسبب أضرارا جسيمة.. ومطالب بضرورة الالتزام بتوجيهات الحكومة

صحة النواب للمواطنين: عليكم تحمل المسئولية مع الحكومة

برلمانى يعترض على إعادة فتح المقاهى .. ويؤكد: لا يوجد علاج حتى الآن لـ كورونا برلمانية: إعادة فتح المقاهى يسهم فى نشر العدوى





أعلنت وزارة الصحة والسكان ، أمس السبت عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.









وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.









من جانبها، قالت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الحكومة تقوم بواجبها فى الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال إجراءات الوقاية التى قامت بها خلال الفترة السابقة لاحتواء أزمة فيروس كورونا وينبغى على المواطنين اتباع تعليمات الوقاية.









وأضافت إليزابيث شاكر لـ"صدى البلد"، أن الزيادة اليومية التى شهدناها اليوم والأيام القليلة السابقة متوقعة فى ظل وجود فيروس كورونا الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية كونه وباء عالميا، مطالبة المواطنين بضرورة تحمل المسؤلية مع الحكومة لتقليل هذه الأعداد والحفاظ على سلامتهم وارواحهم من خطر كورونا.









وأكدت النائبة أنه حتى الآن لا يوجد علاج فعال لفيروس كورونا وكل الموجود حاليا من عقاقير هى محل للتجارب وليست دواء شافيا من الفيروس، مشيدة بجهود الدولة فى التصدى لفيروس كورونا.









كما قال د. حمدى أبو نوبة عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن زيادة أعداد المصابين حتى الآن ما زالت تحت السيطرة ولكن ينبغى أن يلتزم المواطن بتعليمات وزارة الصحة.









وأضاف "أبو نوبة" لـ"صدى البلد"، أنه حتى الأن لا يوجد علاج لفيروس كورونا المستجد وذلك يجعل الوضع العالمى فى حالة غير مستقرة ولذلك ينبغى أن نتبع جميع التعليمات والإجراءات الواردة من الجهات المسؤولة حتى لا يسوء الأمر أكثر من ذلك، مشيدًا بجهود الدولة فى التصدى لفيروس كورونا.





وتحفظ عضو مجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإعادة فتح المقاهى والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم مرة أخرى فى هذا الوقت، مؤكدًا أن إعادة فتحهم في هذا الوقت يؤدى الى خسائر فادحة.





وفى السياق ذاته، ا عترضت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مقترح إعادة فتح المقاهى وصالات الجيم فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، قائلة:" تنشر الفيروس بسرعة رهيبة من خلال التجمعات والشيشة".





وقالت لـ"صدى البلد"، إن فكرة إعادة فتح المقاهى والكافيهات فى منتهى الخطورة، لافتة الى أن أغلب المقاهى لن تقوم بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة فى التعقيم والبعد الاجتماعى وعدم منع الشيشة وغيرها.





وأكدت النائبة أن أضرار فتح المقاهى وصالات الجيم ستكون ضعف أضرار الاقتصاد وسينتج عنها مخاطر جسيمة.



