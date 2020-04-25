أزمة تشتعل بين نيمار وريال مدريد .. تفاصيل مبدئية

أثير خلال الساعات القليلة الماضية، الجدل الواسع، بسبب تصريحات نارية من وكيل أعمال النجم نيمار جونيور، أطلقها ضد ريال مدريد.





نيمار الذي يشعر بالندم الشديد بسبب مغادرته صفوف برشلونة نحو باريس سان جيرمان، ربطته التقارير الصحفية في وقت سابق بالعودة إلى النادي الكاتالوني، الصيف القادم.





فاجنر ريبيريو، أحد وكلاء النجم البرازيلي، صرح في وقت سابق من اليوم السبت، بقوله: "فلورينتينو بيريز -رئيس الريال- ما يزال يحلم بضم نيمار".





وتابع: "قبل أن ينتقل نيمار إلى برشلونة، حاول بيريز ضمه، وحين التقيت بالأخير في الصيف الماضي، أكد لي بأنه يحلم بالحصول على خدمات موكلي".





وكشفت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، تبعيات التصريحات النارية من وكيل نيمار، بين جدران نادي العاصمة مدريد.





الصحيفة أكدت أنها حصلت على رد من جانب أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الملكي، الذي هاجم وكيل نيمار، وتفاجأ من تصريحاته، كما أكد أن نيمار لم يلق أي اهتمام منا.