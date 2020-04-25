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حوادث

نجاة مدير مستشفى بالقليوبية من حادث مروري مروع

السبت 25/أبريل/2020 - 11:34 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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إبراهيم الهوارى

أنقذت العناية الإلهية مدير عام مستشفى كفر شكر المركزي التابعة لمديرية الصحه بالقليوبية من الموت المحقق جراء تعرضة لحادث مروري أمام قرية اسنيت.


وتبين ان الحادث وقع اول كوبري العلوي الجديد حيث اصطدمت سيارة ربع نقل قادمة بسرعه جنونية بسيارة ملاكي رقم 5863 ق س ج قيادة الدكتور احمد سيف مدير مستشفى مركز كفر شكر بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد سائق السيارة الأولى.


واسفر الحادث عن اصابة مدير المستشفى بعده كدمات متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى.


تلقى العميد انوار حشيش مأمور مركز شرطة كفرشكر بلاغا بوقوع حادث مروري أمام قرية اسنيت – دائرة المركز وعلى الفور انتقل الرائد ناصر الجمال نائب المأمور والقوة المرافقة له.


وتم التحفظ على السيارتين لحين ورود معاينة فحص من المهندس المختص من إدارة مرور بنها وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق بالواقعة.

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