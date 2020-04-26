الصالحي: مسلسل الاختيار يخلد ذكرى الأبطال في مرحلة فارقة من تاريخ مصر

قال صالح الصلحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هذا العام مختلف عن الأعوام الأخيرة السابقة التي افتقدنا فيها المسلسلات الجادة التي تمثل الشخصيات الوطنية والتاريخية، وأن هذا العام يشهد مسلسل "الاختيار" الذى يجسد بطولة أحد الشهداء وهو الشهيد البطل أحمد المنسي، الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن.









وأكد أن هذا العمل يقدم النموذج الجيد للشباب، كما أنه لا يسلط الضوء عن ما يقوم به أبطال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات فقط، ولكنه يقدم أيضًا القدوة والمثل للشباب لخلق بارقة أمل افتقدناها خلال السنوات الماضية.









وأضاف الصالحي، لـ "صدى البلد" أن مسلسل " الاختيار " يخلد أيضًا ذكري هؤلاء الأبطال في مرحلة فارقة من تاريخ مصر في حربها علي الإرهاب، كما أن هذا المسلسل يقدم نموذج مختلف ومشجع من الشباب الذي يضحي بنفسه من أجل تراب وطنه، إضافة إلي أنه يبرز الروح الوطنية لدي هؤلاء الشباب في غياب الأعمال الوطنية المعبرة، منوهًا إلي أن هذا العمل جاء في وقته تمامًا لأنه يحقق هدفه الإيجابي في رفع الروح الوطنية وتقديم المثل والقدوة الحسنة.









وأوضح الصالحي، أن هذا المسلسل من الأعمال الناجحة بدليل نجاح فليم الممر، مشيرًا إلي أنه لأبد من الاهتمام بإنتاج الكثير من هذه الأعمال الوطنية التي تجسد روح البطولة والتضحية والفداء، إذا كنا نريد أن نحتوي الشباب ونرفع من روحهم الوطنية، والقيم والعادات والتقاليد الخاصة بهم، حتي يكون لدي هؤلاء الشباب الوعي الكافي التي يستطيع من خلاله أن يعرف الخطر الذي يحاك بالشعب المصري من الحروب الافتراضية أو الإلكترونية .