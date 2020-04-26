صدى البلد مع عائلة أقدم صانع فوانيس بالدقهلية: ورثنا منه الصنعة والشمعة يتحدى الزمن.. فيديو وصور

سيظل فانوس رمضان أحد الطقوس الأساسية فى احتفالات المصريين بشهر رمضان الكريم بكل أنواعه وأسعاره كذلك فانوس الشمعة الذى لا ينتهى تصنيعه مهما مرت السنوات.





وداخل أحد أكبر أماكن بيع الفوانيس بالمنصورة انتقلت عدسة "صدى البلد" إليها لترصد حالة الرواج والإقبال على شرائه حيث شهدت إقبالا كثيفا علي شراء الفانوس خاصة أن جميع الفوانيس صناعة محلية كذلك اختفت فوانيس أخرى من الأسواق عقب انتشار فيروس كورونا بسبب وقف الاستيراد.





حيث قالت ياسمين السيد الحسينى ابنة أحد أقدم صانع وبائع فوانيس بمدينة المنصورة والملقب ب" إمبراطور الفوانيس " أن والدها كان من أقدم وأشهر صناع الفوانيس وأنها وإخوتها ورثوا عنه حب الفوانيس وصناعتها خاصة البلدى المصنوع من الصاج الحديدى فهى الأصل فى الصناعة ولها مشترون مخصوصين ويواظبون على شرائها كل عام لأنها لها تاريخ أثرى.





وأضافت قائلة "إنه يتم البدء فى التجهيز لرمضان منذ عدة شهور حيث يقومون بتصنيع كميات متعددة من الفوانيس مختلفة الأحجام والأشكال ويستمرون فى ذلك حتى شهر رجب ثم يبدأون تجهيز المكان المخصص لعرض الفوانيس حتى منتصف رمضان.





وأضاف على الحسينى أحد أفراد العائلة أن الأقبال شديد رغم أزمة كورونا وأسعار الفوانيس جيدة وفى متناول الجميع وتبدأ من 15 جنيهات حتى 1200 جنيه حسب الحجم ".





وأضاف أن هناك أنواعا جديدة من الفوانيس هذا العام وهى الأرابيسك والسيلفر والذهبي بالإضافة إلى الفوانيس على شكل المسحراتي وعربات الفول والترمس وبوجي وطمطم وكل يشترى ما يناسبه ففانوس رمضان عادة لا تنقطع مهما كانت الأزمات الشعب المصرى يواصل عاداته.