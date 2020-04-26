إحالة 5 مسئولين بالبترول لتسهيل الاستيلاء على 3.4 مليون جنيه.. إخلاء سبيل 20 شخصا في واقعة مسيرة الكعبة بالإسكندرية

30 مايو.. القضاء الإداري يفصل في دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية

فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل أروقة وجدران شركة مصر للبترول

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل أروقة وجدران شركة مصر للبترول، أحيل على أثرها 5 مسئولين من قيادات الشركة للمحاكمة على خلفية تسهيل استيلاء متعهد على 3.4 مليون جنيه فروق أسعار منتجات بترولية.





وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 268 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد المالية المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة.





وكشفت التحقيقات أن "م. م"، مدير عام التسويق بمنطقة البحر الأحمر، خلال فترة عمله مديرًا لإدارة مبيعات شركة مصر للبترول، و"أ. م"، رئيس قسم مبيعات سوق المدينة بالشركة، قاما بتوريد كميات كبيرة من الوقود المدعم لمحطة بحر البقر تزيد على السعة التخزينية لها، وكذا توريد بنزين 92 لهذه المحطة رغم عدم وجود خزان مخصص لهذا النوع بالمحطة، مما سهل لوكلاء المحطة الإستيلاء على فروق الدعم التي بلغت 3.4 مليون جنيه وإلحاق أضرار جسيمة بأموال الشركة.





وأكدت النيابة الإدارية أن "ش. س"، مدير إدارة شئون الوكلاء والائتمان، و"أ. ع"، مدير عام مساعد شئون الوكلاء بالشركة، تقاعسا عن استيفاء عقود الإيجار والوكالة والإعارة المرفقة بملف الوكيلين مجدي وأحمد عبد العال عفيفي، وقاما بترك الملف دون أي بيانات سوى توقيعهما.





وجاء بأوراق القضية أن "م.ع"، مدير عام مساعد الحسابات بفرع الشركة بالسويس، قام منفردًا بفتح حساب جارٍ للوكيلين دون المطالبة بصورة من العقد بالمخالفة للائحة التسويق.







بدأت وقائع القضية ببلاغ ثلاثة وكلاء شركة مصر للبترول يتضررون فيها من توريد كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة لبعض المحطات رغم عدم وجود تراخيص لها أو موافقات من هيئة البترول، وتزوير إيصالات استلام شحنات مازوت مرسلة إلى مصنع أسمنت العريش بمعرفة مقاولي النقل المتعاقدين مع الشركة لشحن المنتجات البترولية للعملاء.





كما جاء بالبلاغ استحداث عُهد جديدة تعد منفذ للتهريب نظرًا لوجود هذه العهد بأماكن غير ظاهرة رغم أن هيئة البترول أصدرت قرارا بوقف استخدامات تلك العهد، والاتفاق مع بعض الوكلاء على توريد المنتجات البترولية لبعض الشركات التي تتعامل مباشرة مع مصر للبترول رغم عدم سدادها المستحقات المطلوبة منها.





وجاء بالأوراق ضم أوراق القضية إلى بلاغ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول بشأن قيام بعض المسئولين بتشغيل محطة بحر البقر ببور سعيد دون إبرام علاقة تعاقدية تتمثل عقد إيجار وعقد توريد وإعارة في حينه بالمخالفة لقواعد العمل ولائحة الائتمان والتحصيل وقت بدء التشغيل.





وقررت النيابة الإدارية تشكيل لجنة من الهيئة العامة للبترول لفحص الموضوع، وانتهت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية عديدة تمثلت في استلام المتعهدين أصحاب محطة بحر البقر كميات بترولية تزيد على السعة التخزينية بدون وجه حق، وتنازل أحد المحامين بشركة مصر للبترول عن اتهام بعض مقاولي النقل بتزوير إيصالات استلام شحنات مازوت خاصة بمصنع الأسمنت بالعريش، بالإضافة للمخالفات المنسوبة للمحالين للمحاكمة.





كما حجزت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، دعوى إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية، اداريا للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.





أقام الدعوى علاء مصطفى، المحامي، مختصما مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.





وطالب بضرورة إنشاء القانون بشكل واع ومناقشتة باللجان النوعية لكي يصدر محايدا، ولا يكون لصالح فئة على حساب الأخرى.





كما طالبت الدعوى باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية، وألزمت الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.





فيما قررت نيابة محرم بك، بالإسكندرية، مساء أمس، السبت، إخلاء سبيل 20 شخصا من منظمي الواقعة التي عرفت إعلاميا بـ "مسير الكعبة بمحرم بك" بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.





ووجهت النيابة اتهامات لهم منها كسر حظر التجول بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، فيما جرى استبعاد تهمتي التجمهر وتعريض حياة المواطنين للخطر بعد التأكد من سلام نيتهم.





تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تنظيم العشرات مسيرة بدائرة قسم شرطة محرم بك حاملين "مجسم للكعبة المشرفة" ابتهاجا بقدوم شهر رمضان الكريم.

وألقى ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك القبض على 20 شخصا من المشاركين في الواقعة شارع سامي البارودي بمنطقة غربال، لكسرهم حظر التجوال وتعريض حياة المواطنين لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وكشفت تحقيقات النيابة سلامة نيتهم وارتكابهم الواقعة للاحتفال بحلول شهر رمضان وليس لهم أي أهداف سياسية.





وقال المتهمون في التحقيقات أنه يقومون بتنظيم ذلك الاحتفال سنويا في آخر أيام شهر رمضان، تمهيدا لوضع مجسم الكعبة في الميدان احتفالا بشهر رمضان.





تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية، على أن يتم إحالتهم إلى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.