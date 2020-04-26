أهالي عرب جهينة يستغيثون بـ وزير الداخلية لإنقاذهم من البلطجية وتجار المخدرات

فوجئ أهالى منطقة أبو عامر بعرب جهينه فى مركز شبين القناطر التابع لمحافظة القليوبية بعدد كبير من سائقي التوك توك والخارجين عن القانون بالانتشار بشكل ملفت بالمنطقة، بغرض بيع المخدرات بانواعها.





كما انتشرت والبلطجه في المنطقة، الأمر الذي دفع الاهالي الى التقدم بشكاوى متكررة لجميع الجهات ، فى ظل الغياب الامنى بتلك المنطقة، على حد وصفهم.





قال الاهالي أن اعمال البلطجة وبيع المخدرات والسرقة باتت ظاهرة بمنطقة ابو عامر، مما دفع البعض منهم الى تركيب كاميرات على المنازل بهدف رصد وتسجيل اى عمليات بلطجة او سرقة تحدث، حتى فوجئوا بقيام المخالفين بتكسير تلك الكاميرات للهروب من اثبات او رصد اى واقعة.





واضاف الاهالي أن بعض المنازل يتم تاجيرها للبلطجية والخارجين عن القانون وايضا بعض الهاربين من تنفيذ الأحكام لاتخاذها اوكارا لتجارتهم وانشطتهم الغير مشروعة ومن أشهر هذه المنازل فى هذه المنطقة منزل لصاحبه ه.أ ، ومن اشهر مروجى المخدرات فى المنطقة ج . ف، و (م . ر)، و (أ . ه).





وأكد الأهالي أنهم اتخذوا جميع الإجراءات ضد تجار المخدرات، ومناشدة القائمين على مركز شرطة شبين القناطر الذى لم يحرك ساكنا وبقى الامر على ما هو عليه.