فانوس الوحدة والمحبة.. هدية من أقباط الحتاحتة بالمنيا لمسلميها بمناسبة رمضان.. فيديو

قال عمدة قرية الحتاحتة بالمنيا، إن أقباط القرية صمموا أكبر فانوس هدية لأبناء قريتهم من المسلمين احتفالا بشهر رمضان الكريم.





وأوضح عمدة قرية الحتاحتة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أن القرية تعيش في أجواء مثالية من الوحدة الوطنية في مختلف المناسبات والجميع تحت شعار "أنت مصري".





وأشار عمدة قرية الحتاحتة، إلى أن أبناء القرية جميعا توارثوا المشاركة المجتمعية والوقوف بجانب بعضهم بعضا فى كل الأوقات، تحت شعار كلنا مصريين.





يشار إلى أن أقباط من قرية الحتاحتة بمركز سمالوط محافظ المنيا صمموا فنوسنا ضحم للتعبير عن محبتهم للمسليمن هناك، موضحًا أن أجدادهم ورثوا فيهم المحبة بين المسلمين والمسحيين ويشاركون المناسبات معا دائما.







ووجه عمدة الحتاحتة، التهنئة للرئيس السيسي والمصريين، قائلا: "الريس جاء هدية من الله لإنقاذنا، وتحية للقوات المسلحة والأطباء الذين تحملوا الضغوطات والصعوبات الراهنة في ظل أزمة كورونا".