AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فانوس الوحدة والمحبة.. هدية من أقباط الحتاحتة بالمنيا لمسلميها بمناسبة رمضان.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي

قال عمدة قرية الحتاحتة بالمنيا، إن أقباط القرية صمموا أكبر فانوس هدية لأبناء قريتهم من المسلمين احتفالا بشهر رمضان الكريم.


وأوضح عمدة قرية الحتاحتة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أن القرية تعيش في أجواء مثالية من الوحدة الوطنية في مختلف المناسبات والجميع تحت شعار "أنت مصري".


وأشار عمدة قرية الحتاحتة، إلى أن أبناء القرية جميعا توارثوا المشاركة المجتمعية والوقوف بجانب بعضهم بعضا فى كل الأوقات، تحت شعار كلنا مصريين.


يشار إلى أن أقباط من قرية الحتاحتة بمركز سمالوط محافظ المنيا صمموا فنوسنا ضحم للتعبير عن محبتهم للمسليمن هناك، موضحًا أن أجدادهم ورثوا فيهم المحبة بين المسلمين والمسحيين ويشاركون المناسبات معا دائما.


ووجه عمدة الحتاحتة، التهنئة للرئيس السيسي والمصريين، قائلا: "الريس جاء هدية من الله لإنقاذنا، وتحية للقوات المسلحة والأطباء الذين تحملوا الضغوطات والصعوبات الراهنة في ظل أزمة كورونا". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل الساعات الأخيرة قبل غلق قرية المعتمدية ووضعها بالحجر الصحي

فانوس ده ولا بيت.. قبطي يفاجئ المسلمين في رمضان..ِشاهد

أهم الأخبار.. 15 جنيها الحد الأدنى لزكاة الفطر.. ومفاجأة عن التعافي من كورونا بالأجسام المضادة

ترشيحاتنا

نور في حوار لـ صدى البلد: محمد رمضان متميز.. وأتمنى تكرار تجربة البرنس في عمل آخر معه

إنه كابوس.. بيل جيتس يصدم العالم بتوقعات محبطة عن كورونا

كيف يصوم مرضى الغدة الدرقية بلا مشاكل؟.. استشاري جراحة يجيب

محمد لطفي يتراجع عن خبر وفاة أحمد بدير

22 جريمة قتل في يوم .. فرض عزل كورونا على زعماء العصابات بـ السلفادور

الجيش الليبي يعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة تركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا

22 جريمة قتل في يوم .. فرض عزل كورونا على زعماء العصابات بـ السلفادور