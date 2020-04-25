أخبار البرلمان| تشريعية النواب تتدخل لفرض غرامات وحبس لـ 6 أشهر ووقف إعلان قطونيل.. ومشروع قانون يعاقب مؤجر شقته لإرهابى بالمؤبد

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تقدمت المهندسة مي محمود عضو مجلس النواب ونائبة شباب الإسكندرية بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون الإعلام بشأن عرض إعلانات قطونيل عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان الكريم.













قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن أزمة فيروس كورونا أظهرت أهمية العمل على تعميق الصناعة المصرية، خاصة في ظل منع التصدير من قبل الدول وإغلاق كل دولة على نفسها والاكتفاء بمواردها، مطالبا بتعميق الصناعة المحلية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.













وسط إجراءات وتدابير وقائية دقيقة، عقد مجلس النواب جلساته الأسبوع الماضي متحديا كورونا، وعلى مدار يومي انعقاد وما يقرب من ١٣ ساعة عمل وفي ظل إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أقر مجلس النواب ٩ مشروعات قوانين، واتفاقيتين، ووافق في المجموع على تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وكذلك قانون الصحة النفسية، كما وجه لجنة التعليم بمناقشة موضوع تأجيل الدراسة والامتحانات والأبحاث في ظل أزمة كورونا، ووجه لجنة الصحة لحل أزمة تكليف ٧٠٠٠ طبيب بحضور وزيرة الصحة.









طالب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، بمناقشة مشروع قانونه بشأن الإخطار عن تأجير الشقق للحد من الأوكار الإرهابية، موضحا أن المشروع يعالج استغلال ثغرة قانونية تسمح للإرهابيين بتأجير شقق لفترات قصيرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية الآثمة.









طالبت سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة وقف إعلان قطونيل فورًا وتطبيق العقوبات الموجوده بالقانون فى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على صاحب الشركة.









قالت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الحكومة تقوم بواجبها فى الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال إجراءات الوقاية التى قامت بها خلال الفترة السابقة لاحتواء أزمة فيروس كورونا وينبغى على المواطنين اتباع تعليمات الوقاية.







