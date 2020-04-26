دورة تدريبية عن الأخطاء الشائعة لدى الإعلاميين بـ دار العلوم

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن دورة بعنوان؛ "الأخطاء الشائعة لدى الإعلاميين"، وذلك في 20 ساعة، بقيمة 500 جنيه، ويكون الحجز عن طريق رقم تطبيق الواتساب 01065447847، على أن تبدأ فور اكتمال العدد المحدد.













وأضاف المركز، أن الدورة تهم الصحفيين ومعدي البرامج والمذيعين، بالإضافة إلى طلاب الإعلام وخريجيها وتحتوي على؛ كيف ترتقي بقدراتك الصحفية والإعلامية في خطوات بسيطة؟.





كما تحتوي الدورة التدريبية على الأنواع الصحفية التي يتكون منها العمل الصحفي، تنمية مهارات الكتابة الصحفية الإبداعية، وكيفية الإعداد للبرامج الإذاعية والتلفزيونية.









وأشار مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم، إلى أنه من ضمن محتوى الدورة؛ التفرقة بين الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية، التدريب العملي على إعداد الحوارات والتحقيقات الصحفية.



