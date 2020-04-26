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فن

مسلسل فلانتينو الحلقة 2.. صراع على قلب هدى المفتي بين عمرو وهبة وعادل أنور

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:55 ص
هدى المفتي
هدى المفتي
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محمد نحلة

مازال الدكتور عبد العزيز الذي يقوم بدوره الفنان "عادل أنور" يحاول التقرب من نبوية أو نانا التي تقوم بدورها الفنانة "هدي المفتي" في الحلقة الثانية من مسلسل "فالنتينو".


 خلال الحلقة ظهر طرف جديد للعلاقة وهو الشاب هاني الذي يقوم بدوره "عمرو وهبة" وهو أخو زميلتها نهي الذي يحب نبوية ويحاول بشتى الطرق أن يلفت أنظارها ولكنها لا تفكر فيه.


 وعلى الجانب الآخر هناك صراع واضح بين مدارس فالنتينو ومدارس البهاء وتحاول دلال عبد العزيز بمساعدة عادل إمام الفوز بالتحدي بين المدرستين.


يذكر أن آخر أعمال هدي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.


"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، هدي المفتي، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.


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