أخبار الحوادث.. إخلاء سبيل 20 شخصا في واقعة مسيرة الكعبة.. ابنة تمزق جسد والدتها العجوز في الإسماعيلية

نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:









*إخلاء سبيل 20 شخصا في واقعة مسيرة الكعبة بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك، بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، إخلاء سبيل 20 شخصا من منظمي الواقعة التي عرفت إعلاميا بـ "مسير الكعبة بمحرم بك" بكفالة مالية قدرها 500 جنيها.









*تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية بضوابط محددة غدا

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية مع استثناء عقد جلسات اصدار إعلام الوراثة إعمالا لنص المادة 3 / 3 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤.









*إصابة 7 مواطنين فى تصادم سيارتين بالطريق الزراعى بقليوب

اصيب 7 اشخاص باصابات متفرقة بالجسد فى حادث تصادم وقع بين سياراتين على الطريق الزراعى السريع بقليوب.









*عشماوي .. أحمد العوضي يعيد تجسيد الخيانة في الاختيار .. وأرامل الشهداء : مبسوطين بالمسلسل

حالة من الفرحة رسمت على وجوه الشعب المصرى بعدما قامت شبكة قنوات on بعرض أولى حلقات مسلسل «الأختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.. و هشام العشماوي الذي خان العهد.









*جرائم رمضان.. ابنة تمزق جسد والدتها العجوز في الإسماعيلية

تجردت فتاة من مشاعر الانسانية، وقامت بقتل والدتها بسبب رفضها العودة لطليقته. تلقي اللواء محمود هندى مدير مباحث الاسماعيلية اخطار من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الاسماعيلية، يفيد بورود بلاغ بالعثور عل جثة لسيدة فى العقد السادس من العمر بها طعنات داخل منزلها بقرية عين غصين بدائرة مركز الاسماعيلية.













*الإرهابية تتداول صور مزيفة لسحور جماعي .. والأمن :قديمة وهدفها بث الشائعات

كشفت المتابعة الامنية أن الصور التى تداولتها بعض المواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لسحور جماعي، تأتى فى إطار محاولاتها بث الشائعات والأخبار المغلوطة، خاصةً وأن هذه الصور قديمة وسبق تداولها خلال فترات سابقة على الإنترنت.









*تنفيذا لقرار الرئيس.. الإفراج عن 4011 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء.. فيديو

عقد قطاع السجون لجانا؛ لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3778 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .













*نادي مجلس الدولة يهنئ الرئيس والشعب بمناسبة تحرير سيناء

يتقدم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي رئيس مجلس إدارة النادي بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة المصرية قادةً وضباطًا وجنودًا ، وإلى الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكري الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الحبيبة.









*إحالة 5 مسئولين بالبترول لتسهيل الاستيلاء على 3.4 مليون جنيه

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل أروقة وجدران شركة مصر للبترول أحيل على إثرها 5 مسئولين من قيادات الشركة للمحاكمة على خلفية تسهيل إستيلاء متعهد على 3.4 مليون جنيه فروق أسعار منتجات بترولية.













*في حادث دهس 14 سيارة وقتل وإصابة ٣١ شخصا.. استعجال تقرير تحليل مخدرات المتهم

استعجلت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الصف تقرير الطب الشرعي حول تحليل المخدرات الخاص بسائق السيارة التريلا المتهم بالتسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا، في حادث تصادم على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف خلال فترة حظر التجول.



