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أصيبت ووالدها بكورونا .. الطفلة إسراء وحيدة في العزل بعد وفاة الأب .. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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أسامة علي

قال حسام طه رئيس تمريض مستشفى العزل بملاوي،أن المستشفى استقبلت الراحل الدكتور عبدالهادي علي عبدالهادي، عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، وطفلته "إسراء" مصابين، بفيروس كورونا.

وكشف حسام طه خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أنه تم وضع الطبيب الراحل وطفلته فى غرفة غزل واحدة، ولكن تدهورت حالة الأب وتم نقله للعناية المركزة ثم توفى متأثرا بسبب فيروس كورونا.

 وتابع رئيس تمريض مستشفى العزل بملاوي، رحل الدكتور عبد الهادى قبل رمضان بيوم، و بقت طفلته "آسراء" وحدها فى مستشفى العزل، لذا قرر طاقم التمريض ادخل الفرحة على قلب الطفلة.

وكشف حسام طه رئيس تمريض مستشفى العزل بملاوي، أن الطفلة إسراء تسأل عن الراحل أبيها ولكنهم غير قادرين على اخبارها بالحقيقة، لافتا إلى أن إسراء تلقت العلاج ونتائج التحاليل الاولية سلبية وهناك تحاليل اخرى سيتم إجرائها.


ونعت جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وكلية دار العلوم، برئاسة الدكتور محمد ريحاني، عميد الكلية، الدكتور عبدالهادي على عبدالهادي، عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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