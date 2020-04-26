ضياء السيد يكذب تصريحات بونفرير بشأن خسارة الأهلي للدوري موسم 2003

رد ضياء السيد مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق على تصريحات الهولندي جو بونفرير المدير الفني السابق للقلعة الحمراء بشأن خسارة دوري موسم "2002-2003".





وأكد ضياء السيد في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن تصريحات بونفرير حول خسارة الدوري المصري موسم "2002-2003" غير صحيحة.

وأوضح ان سوء التوفيق أمام إنبي في ختام الموسم وضياع العديد من الفرص السبب الرئيسي في خسارة الدوري في ذلك الوقت .

وتساءل ضياء السيد بقوله: "هو مين نادي الدولة الأهلي ولا الزمالك" متابعا: "من الغريب أن تصدر هذه التصريحات من بونفرير بعد كل هذه السنوات".

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي على مستوي العالم خلال الفترة الماضية .