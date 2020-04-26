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رياضة

ضياء السيد يكذب تصريحات بونفرير بشأن خسارة الأهلي للدوري موسم 2003

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:22 ص
حسام الحارتي

رد ضياء السيد مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق على تصريحات الهولندي جو بونفرير المدير الفني السابق للقلعة الحمراء بشأن خسارة دوري موسم "2002-2003".


وأكد ضياء السيد في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن تصريحات بونفرير حول خسارة الدوري المصري موسم "2002-2003" غير صحيحة.

وأوضح ان سوء التوفيق أمام إنبي في ختام الموسم وضياع العديد من الفرص السبب الرئيسي في خسارة الدوري في ذلك الوقت .

وتساءل ضياء السيد بقوله: "هو مين نادي الدولة الأهلي ولا الزمالك" متابعا: "من الغريب أن تصدر هذه التصريحات من بونفرير بعد كل هذه السنوات".

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي على مستوي العالم خلال الفترة الماضية .

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