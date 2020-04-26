مؤيد العجان يتحدث عن علاقته بلاعبي الزمالك.. ويعلن انضمامه للدوري المصري قريبا

أكد مؤيد العجان نجم فريق الوحدة السعودي أن علاقته رائعة بـ لاعبي فريقه السابق الزمالك وعلى تواصل دائم معهم.









الزمالك، مشددا على أنه كان يقدم أداء جيدا مع الفريق المصري، لكن إصابته بالرباط الصليبي أثرت سلبا عليه، وكانت السبب في رحيله خاصة وأنه كان معارا. وأضاف العجان في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 2" أنه كان يشعر بالفخر والسعادة لمشاركته في ناديمشددا على أنه كان يقدم أداء جيدا مع الفريق المصري، لكن إصابته بالرباط الصليبي أثرت سلبا عليه، وكانت السبب في رحيله خاصة وأنه كان معارا.









وأضاف مؤيد العجان أنه كان يشارك باستمرار تحت قيادة نيبوشا، لكن فور تولي ايهاب جلال القيادة كان له وجهة نظر مختلفة، لذلك مشاركته أصبحت قليلة.









وتابع أنه كان متواجدا في مصر أثناء مباراتي السوبر المصري والأفريقي وفرح كثيرا بتتويج الزمالك وكان ينوى مقابلة طارق حامد نجم الزمالك لكن الظروف أجبرته على السفر سريعا.









وأضاف أن طارق حامد وأشرف بن شرقي من أفضل لاعبي الدوري المصري لهذا الموسم.









واختتم أنه يتمنى العودة لفريق الزمالك، مشيرا إلى أنه يمتلك عرضين من الدوري المصري وينوى الموافقة على أحدهما.