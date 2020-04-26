تعرف على سر عشق فؤاد المهندس للأحذية الحريمي في "فوازير أبيض وأسود"

نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الحلقة الأولى من فوازير أبيض وأسود، التي تقدمها الإعلامية أسماء الواحي أونلاين، وندور فكرة الحلقة الأولى حول فيلم "مطاردة غرامية" بطولة الفنان فؤاد المهندس وشويكار.

وتناول البرنامج ملخص تفصيلي عن قصة الفيلم، وبعض الحقائق التي لا يعرفها البعض عن الفيلم.

وأهمها معرفة قصة نظرية فؤاد المهندس عن الأحذية النسائية التي ذكرها ابنه محمد فؤا المهندس في إحدى البرامج التلفزيونية.

وقال مقولته الشهيرة "لو هناك امرأة غير جميلة وترتدي حذاء بكعب عالي فتصبح أجمل النساء، والعكس صحيح"، ثم تم الإعلان عن فزورة الحلقة وهي "ما هي الدول التي ذكرت في أغنية قلبي يا غاوي خمس قارات".

يذكر أن اسماء الواحي بدأت مشوارها الاعلامي من خلال قناة القاهرة والناس ببرنامج نفسنة الذي قدم مسابقة نفسنة جوت تالنت رمضان ٢٠١٥ .





وقامت بالاشتراك في البرنامج وصعدت للدور نصف النهائي ومن ثم بدأت في تقديم نشرة اخبار واحد البرامج الطبية في احدى القنوات الفضائية وتعد تجربة فوازير ابيض واسود في رمضان ٢٠٢٠ هي التجربة الاولى لها في البرامج الاونلاين.