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رياضة

بعد جملته الشهيرة عن الثعبان والزمالك في برنامج رامز.. هاشتاج علي معلول يتصدر تويتر

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
تصدر هاشتاج علي معلول المرتبة الأولى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، وجاء ذلك بعدما وقع معلول ضحية برنامج مقال رامز جلال فى اليوم الثانى من شهر رمضان .

فيما إقتبس رواد تويتر فى تغريداتهم بعض من الحوار الذى دار بين رامز ومعلول وكتبوا التالى:
-رامز جلال : اجيبلك الثعبان أو ممكن اخليك تمضي للزمالك دلوقتي
علي معلول : لا هات الثعبان أحسن

رامز جلال : بتخاف من الحيوانات؟ طب انت عارف اني ممكن امضيك للزمالك دلوقتي تحت تأثير التعبان؟
علي معلول : لا هات التعبان احسن

كل الحق وكل الحرية لاي لاعب انه يختار انهاء مشواره مع الاهلي ويختار خطوة جديدة .. لان ده تمن الاحترافز. وكل الحق وكل الحرية لجماهير الاهلي انها تخلد اسم علي معلول عن اي لاعب تاني رغم انه مش مصري .. لان ده تمن حب الجماهير.

• وانا تونسي اه بس أهلاوي #علي_معلول

وعند تعرض "على معلول" للمقلب، هدد رامز جلال معلول بأن يحضر له ثعبان ، فخاف معلول بشكل كبير وطالبه بإبعاده، ليرد رامز أنه يمكن أن يمضي معلول لنادي الزمالك بهذه الطريقة، لكن معلول رد عليه قائلًا:" لا هات التعبان.. التعبان أهون".

وقاد معلول فريقه الأهلي للتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصائه نادي صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع النهائي.

يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لمنتصف شهر مايو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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