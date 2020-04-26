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فن

كريزي تاكسي الحلقة الثانية.. عجوز يستفز الركاب

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:32 ص
كريزي تاكسي
كريزي تاكسي
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محمد نحلة

في الحلقة الثانية من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المذاع على قناة الحياة، استطاع الفنان إبراهيم السمان أن يجسد شخصية أحد كبار السن.


و يستفز ركابه بكل الطرق، في البداية يوهم ركابه بأنه تقيل السمع، ويتحدث بصوت عال ويقوم بتغيير أي جملة تقال له، ولزيادة عصبية الركاب.



و يتم زيادة عنصر جديد وهي إحدى الشابات التي يقوم السائق بملاطفتها ومعاكستها مما يخرج الراكب عن شعوره، وقبل أن يصل الراكب لذروة عصبيته يتدخل فريق العمل ويكشفون عن حقيقة البرنامج.


الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية.

 

ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه  الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.


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