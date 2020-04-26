المعهد المصرفي: البنوك المركزية تقوم بأنشطة توعية لـ الشمول المالي

قال المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، إن الجهاز المصرفي يقوم بأنشطة التوعية الاقتصادية بما في ذلك الشمول المالي، واتاحة خدمات التعليم الإلكتروني و برامج التدريب التعليمية التي تستهدف الفئات الاجتماعية المختلفة، ضمن إجراءات تعزيز الحماية المالية للمستهلك.





وذكر تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان " الحماية المالية للمستهلك" أن البنوك المركزية تهتم بصورة أساسية بالحفاظ علي استقرار أسعار الصرف وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام و التاثير المباشر علي حماية المشاركين في السوق بما في ذلك مستهلكو المنتجات والخدمات المالية.





وأشار التقرير إلي أن تحقيق الحماية المالية للمستهلك تعتبر من أولويات الجهاز المصرفي لما له من آثار علي استدامة التواصل بين القطاع المصرفي وعملائه إذ أسهم التنوع والتجديد في الخدمات المصرفية لزيادة المخاطر التي تعرض لها المستهلكين.





وأوضح التقرير أنه نظرا لتخفيف حدة بعض المخاطر، تقوم الهيئات الرقابية بوضع أطر لحماية المستهلك، إذ تساعد في تزويد المستهلكين بالمعلومات الأساسية عن حقوقهم والتزاماتهم.









إذ أن الحماية المالية للمستهلك تعزز من المنافسة من خلال تشجيع المؤسسات المالية علي تقديم منتجات وخدمات أفضل بدلا من استغلال عملاء البنوك.