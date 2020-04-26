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أخبار العالم

تضارب الأنباء حول وفاته.. هكذا صفع زعيم كوريا الشمالية إسرائيل وانحاز للعرب

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
تتضارب الأنباء في الوقت الحالي حول وفاة زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، الأمر الذي تتابعه عن كثب معظم دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل، في ظل طبيعة العلاقات التي تحكم الدول الثلاث.


كانت كوريا الشمالية ولا زالت من الدول التي تؤكد على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية، وتمثل حتى الآن جزءا مما يطلق عليه محور المقاومة لأمريكا وإسرائيل.

وكانت للزعيم الكوري الحالي الذي تتردد أنباء عن وفاته، مواقف تجاه إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

فعندما شن وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيجدور ليبرمان، هجوما على بيونج يانج، أصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بيانا رسميا، وحذرت فيه إسرائيل من "عقاب لا يرحم".

وقالت الخارجية في بيانها الذي نشرته عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن إسرائيل دولة تشكل عائقا في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل مناطق عربية، وتنفذ جرائم ضد الإنسانية". وأضافت أن وجهة نظر كوريا الشمالية، دوما تقوم على العدالة والسلام، لذلك موقفنا واضح تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هو أن الفلسطينيين على حق في نضالهم لنيل حقوقهم في الأراضي المحتلة، وإقامة دولتهم الخاصة بهم".


 وعندما اعترفت الإدارة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل، قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إنه لا توجد دولة اسمها إسرائيل لكي تكون لها عاصمة.

وأوضح: "لا توجد هناك دولة اسمها إسرائيل لكي نعترف بها أو نسلم بها أو تكون لها عاصمة" وأشار إلى أن  كوريا الشمالية لم تعترف أبدا ب قيام إسرائيل حيث تعتبرها مجرد إمبريالية أمريكية وضعتها مؤقتا في الشرق الأوسط لخدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع كيم يونج أون إن ما يطلق عليه دولة إسرائيل هي تشويه للحقائق التاريخية أُنشئت من قبل الإمبريالية الرأسمالية من أجل خلق الفتن والدمار وعدم الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن الجانب الإسرائيلي قول إن طائرات كورية شمالية قد شاركت في حرب أكتوبر عام 1973 جنبا إلى جنب مع القوات المصرية و السورية.

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