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رياضة

عمرو زكي: رفضت الانتقال للأهلي في صفقة تبادلية .. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:38 ص
عمرو زكي
عمرو زكي
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إسماعيل محمود
أكد عمرو زكي، مهاجم نادي الزمالك السابق ، أنه رفض الانتقال لصفوف النادي الأهلي عندما كان لاعبًا لنادي لوكوموتيف موسكو الروسي.


وقال زكي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي:"لم أستطع التأقلم مع الأجواء في روسيا عندما انتقلت لنادي لوكوموتيف موسكو، لذا طالبتهم بالرحيل، وطلبوا مني الذهاب للنادي الأهلي في صفقة تبادلية، ينتقل فيها محمد أبو تريكة ومحمد صديق للنادي الروسي، لكنني رفضت ذلك الأمر، ورفض أبوتريكة وقتها الرحيل عن النادي الأهلي".


واعتزل عمرو زكي كرة القدم، بعد مشوار حافل في عالم المستطيل الأخضر، مع عدة أندية أبرزها الزمالك، وإنبي في الدوري المصري، وويجان وهال سيتي في الدوري الإنجليزي.

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