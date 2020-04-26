أحمد مجدي يسأل الجمهور: هل استاهل فرصة تانية؟

نشر الفنان أحمد مجدي صورة له من مسلسل فرصة ثانية المعروض على شاشة CBC، وسأل الجمهور حول رأيهم فى ما فعله زياد فى المسلسل.

وكتب عبر حسابه على "إنستجرام":" "أنا كنت عامل زي اللي مخبوط على دماغه وفُقت خلاص" زياد شكله ندم بجد.. تفتكروا فعلًا يستاهل #فرصة_تانية؟.

ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها "حكايتي"، وكانت أبرز أعمالها مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب.