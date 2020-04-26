آسر ياسين ينشر صورا من كواليس مشاركته بمسلسل الاختيار.. صور

نشر الفنان آسر ياسين صور له من مشاركته ضيف شرف من مسلسل الاختيار المعروض على قناة on e.

وكتب: "استمتعت جدًا في ظهوري ضيف شرف في مسلسل #الاختيار بطولة أخويا وصديقي أمير كرارة".

وكانت قناة ON E الفضائية، عرضت ثاني حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.

بدأت أحداث الحلقة الثانية، بحالة من الغضب سيطرت على العقيد أحمد المنسي (أمير كرارة)، بسبب حادث استهداف الجنود المصريين الصائمين في رفح، وسقوطهم شهداء أثناء وقت الافطار في شهر رمضان، ويشغل فكر المنسي الانتقام والاقتصاص لهؤلاء الجنود.

يقوم هشام عشماوي (أحمد العوضي) بخلع البدلة الميري بعد تسوية معاشه ويتواصل مع القيادات التكفيرية خارج مصر للانضمام لهم، وبالفعل يطلق لحيته ويسافر إلى تركيا، في الوقت الذي تقوم فيها مجموعة المنسي، بالتخطيط لعملية أخرى للرد على عملية استهداف الجنود المصريين، واسر عدد من القيادات التكفيرية في سيناء، في رفح وتختتم أحداث الحلقة بتحرك الطائرة نحو مكان العملية.