AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

آسر ياسين ينشر صورا من كواليس مشاركته بمسلسل الاختيار.. صور

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:24 ص
آسر ياسين
آسر ياسين
Advertisements
محمد نحلة

نشر الفنان آسر ياسين صور له من مشاركته ضيف شرف من مسلسل الاختيار المعروض على قناة on e.


وكتب: "استمتعت جدًا في ظهوري ضيف شرف في مسلسل #الاختيار بطولة أخويا وصديقي أمير كرارة".


وكانت قناة ON E الفضائية، عرضت ثاني حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 


بدأت أحداث الحلقة الثانية، بحالة من الغضب سيطرت على العقيد أحمد المنسي (أمير كرارة)، بسبب حادث استهداف الجنود المصريين الصائمين في رفح، وسقوطهم شهداء أثناء وقت الافطار في شهر رمضان، ويشغل فكر المنسي الانتقام والاقتصاص لهؤلاء الجنود. 


يقوم هشام عشماوي (أحمد العوضي) بخلع البدلة الميري بعد تسوية معاشه ويتواصل مع القيادات التكفيرية خارج مصر للانضمام لهم، وبالفعل يطلق لحيته ويسافر إلى تركيا، في الوقت الذي تقوم فيها مجموعة المنسي، بالتخطيط لعملية أخرى للرد على عملية استهداف الجنود المصريين، واسر عدد من القيادات التكفيرية في سيناء، في رفح وتختتم أحداث الحلقة بتحرك الطائرة نحو مكان العملية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على قنوات العرض .. شاهد برومو مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة

شاهد.. الأفيش الرسمي لمسلسل الاختيار لـ أمير كرارة عن قصة الشهيد المنسي

أمير كرارة يروج لمسلسله الاختيار عبر تويتر

اتدفن بأفرولي.. لحظة استشهاد المنسي تدفع الاختيار للمقدمة

هانى حتحوت: ‏مسلسل الاختيار بداية جميلة

مسلسل الاختيار يتصدر تريند تويتر.. مغردون: المسلسل لازم يتعرض على نت فليكس علشان العالم كله يشوفه

ترشيحاتنا

هاآرتس: وفاة زعيم كوريا الشمالية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا | تفاصيل

هل أوشكت كورونا على الانتهاء فى بلاد زايد.. أسباب خفض الإمارات ساعات حظر التجول

زوجة ابن الملكة إليزابيث تتخلى عن الملكية وتتطوع للطهي والتنظيف.. صور

معاملة قاسية من أهل قرية لأسرة مصابة بـ كورونا .. تفاصيل

مصطفى حجي ينصح أشرف بن شرقي بالرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

الصحة تكشف أسباب زيادة أعداد الإصابات بـ كورونا .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان

بالأبيض المميز .. هند رضا تبهر متابعيها بإطلالة محتشمة