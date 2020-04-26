مركز ويكسنر الأمريكي يبدأ اختبارات علاج فيروس كورونا

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، إن مركز ويكسنر الطبي التابع لجامعة أوهايو، سيبدأ اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا، لدراسة كيفية انتشار فيروس كورونا وإمكانية استخدام الأجسام المضادة في علاجه.





وبحسب موقع "كليفلاند" فإن مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو يخطط لبدء اختبار الأجسام المضادة كعلاج لفيروس كورونا.





وأضاف أنه يمكن أن يُظهر اختبار الأجسام المضادة مدى انتشار فيروس كورونا، بل ربما يكون هذا الأمر مفتاحا لإعادة فتح ولاية أوهايو.





ولفت إلى أن الفكرة تكمن في التحقق من الأجسام المضادة التي انتجها الجسم لمحاربة فيروس كورونا، لمعرفة ما إذا كان الشخص قد طور مناعة ضد الفيروس من عدمه.





جدير بالذكر أن وفيات الولايات المتحدة الأمريكية من فيروس كورونا قاربت 54 حالة وفاة، فيما قاربت الإصابات نحو مليون إصابة بالفيروس.