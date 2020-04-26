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رياضة

عمرو زكي يكشف كواليس انتقاله لنادي الزمالك.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:42 ص
عمرو زكي
عمرو زكي
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إسماعيل محمود
كشف عمرو زكي، نجم نادي الزمالك السابق، تفاصيل انتقاله للقلعة البيضاء، قادمًا من نادي لوكومتيف موسكو الروسي.

وقال زكي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي: "اتصل بي مرتضى منصور ذات مرة، كنت خائفًا، قال لي أريدك في الزمالك ولو برجل واحدة، ارتديت قميص الزمالك وذهبت فورًا للاستاد ونزلت أرضية الملعب مع سيادة المستشار واحتفلنا معًا، ولم أكن قد وقعت للنادي".

وأضاف زكي: "كان نادي الزمالك أنهى كافة تفاصيل الصفقة مع النادي الروسي، ولم أكن أعلم بذلك، كان من الممكن أن أزايد على نادي الزمالك، وأطلب أي مقابل مادي، كنت أرحب بالنادي الزمالك، وتقاضيت 11 ونصف مليون جنيه في الصفقة الأغلى من نادي خارجي لنادي مصري".

واعتزل عمرو زكي كرة القدم، بعد مشوار حافل في عالم المستطيل الأخضر، مع عدة أندية أبرزها الزمالك، وإنبي في الدوري المصري، وويجان وهال سيتي في الدوري الإنجليزي.

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