علي ربيع عن مسلسل عمر ودياب: الحلقات الجاية قنبلة

وعلق علي ربيع، على الصورة قائلا: " ايه رأيكم في الحلقه التانيه من مسلسل #عمر_ودياب مبسوط قوي اني الحلقه الاولي عجبتكم ولسه الحلقات الي جيه قنبله #علي_ربيع #هتولع_نار_هتبقي_دماار، علي قناه اون الساعه ٦:٣٠ وعلي قناه الحياه الساعه ٩".

فيما علق المتابعون كالتالى :

-المسلسل حلو أوى

-من نجاح لنجاح إن شاء الله يا نجم

-بنحبك يا نجم





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.









يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.