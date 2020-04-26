عمرو زكي: ممدوح عباس رفض بيعي لأستون فيلا بـ 140 مليون جنيه وطردني من مكتبه.. فيديو





وقال زكي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي: "أثناء تواجدي مع ويجان، تلقيت العديد من العروض، التي رفضها جميعًا ممدوح عباس رئيس النادي آنذاك، لا أتحدث عن العروض من الفرق الكبيرة مثل تشيلسي، لكن نادي أستون فيلا قدم عرضًا بمبلغ 140 مليون جنيه، ورفضه عباس."





وأضاف زكي:" بعد هذا العرض لم أستطع التفكير في اللعب في مصر مرة أخرى، طلبت منهم الموافقة على العرض ومن ثم العودة لنادي الزمالك مرة أخرى، حتى نادي ويجان قدم عرضًا بمبلغ 6 مليون جنيه إسترليني، وعرض آخر بمبلغ 8 مليون إسترليني، كل العروض تم رفضها، كان هذا بمثابة إهدار مال عام، أخبرته أنه يستطيع شراء لاعبين أو عمل ستاد بهذا المبلغ."





وأكمل زكي:" بقائي مع الزمالك أصبح أمرًا واقعًا، لذا طالبت ممدوح عباس بمستحقاتي، لكنه قام بطردي من مكتبه."





واعتزل عمرو زكي كرة القدم، بعد مشوار حافل في عالم المستطيل الأخضر، مع عدة أندية أبرزها الزمالك، وإنبي في الدوري المصري، وويجان وهال سيتي في الدوري الإنجليزي.

أكد عمرو زكي، نجم هجوم فريق الزمالك السابق، أن ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، رفض بيعه لنادي أستون فيلا الإنجليزي، مقابل 140 مليون جنيه.