AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصر للتأمين تستهدف 2.9 مليار صافي أرباح خلال 2020/2021

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:00 ص
مؤمن محمد مختار رئيس
مؤمن محمد مختار رئيس شركة مصر للتأمين
Advertisements
علياء فوزى
قال مؤمن مختار رئيس شركة مصر للتأمين، التابعة للقابضة للتامين احدى شركات قطاع الاعمال العام، أن شركته تستهدف تحقيق اجمالى موارد جارية بعام 2020-2021 قدره 11.5 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه محققة عام 2018-2019، وبمعدل نمو قدره 17.9%.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين احدى شركات قطاع الاعمال العام برئاسة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة.

وأضاف مختار أن الشركة تستهدف تحقيق اجمالى اقساط بعام 2020-2021 قدره 10.0 مليار جنيه مقابل 9.0 مليار جنيه محققة عام 2018-2019 بمعدل نمو قدره 11.3%.

واوضح مختار، أن الشركة تسعى الى تحقيق صافى ارباح بعام 2020-2021 بمبلغ 2.9 مليار جنيه وبحصة للمساهمين فى الارباح بمبلغ 1.3 مليار جنيه مقابل صافى ارباح بمبلغ 2.2 مليار جنيه محققة عام 2018-2019 وبحصة للمساهمين فى الارباح بمبلغ 1.2 مليار جنيه وبذلك يكون معدل النمو بصافى الارباح 30.8%.

وشهدت الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة للقابضة للتامين حضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنات التقديرية للشركات التابعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حطبة: أرباح القابضة للسياحة تخطت نصف مليار جنيه خلال 6 أشهر

القابضة للأدوية تحقق 430 مليون جنيه صافي ربح خلال 6 أشهر

قريبا.. طرح مبان للتطوير بمنطقة القاهرة الخديوية

حسن غانم : 20 % زيادة فى أرباح بنك التعمير والإسكان عن عام 2019

فى ظل تداعيات كورونا.. تعرف على أول بنك مصرى يستخدم التصويت الإلكترونى

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. أول رد فعل رسمي من الأحمر على حلقة علي معلول.. سموحة يقترب من ضم الحارس الثالث

أستاذ ميكروبيولوجي: ارتفاع درجات الحرارة يقلل إصابات فيروس كورونا.. لهذا السبب

5 ملاحظات مهمة تكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل

مصطفى حجي ينصح أشرف بن شرقي بالرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

فى ثانى أيام رمضان.. انتشار أمني كبير لتنفيذ قرار حظر التجول على مستوى الجمهورية

الأهلي يسدد 40 ألف دولار للدفاع الحسني الجديدي المغربي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل 130 عاما .. ضابط مصري يتنبأ بموعد رمضان والعيد 2020

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان