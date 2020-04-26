مصر للتأمين تستهدف 2.9 مليار صافي أرباح خلال 2020/2021

قال مؤمن مختار رئيس شركة مصر للتأمين، التابعة للقابضة للتامين احدى شركات قطاع الاعمال العام، أن شركته تستهدف تحقيق اجمالى موارد جارية بعام 2020-2021 قدره 11.5 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه محققة عام 2018-2019، وبمعدل نمو قدره 17.9%.



جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين احدى شركات قطاع الاعمال العام برئاسة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة.



وأضاف مختار أن الشركة تستهدف تحقيق اجمالى اقساط بعام 2020-2021 قدره 10.0 مليار جنيه مقابل 9.0 مليار جنيه محققة عام 2018-2019 بمعدل نمو قدره 11.3%.



واوضح مختار، أن الشركة تسعى الى تحقيق صافى ارباح بعام 2020-2021 بمبلغ 2.9 مليار جنيه وبحصة للمساهمين فى الارباح بمبلغ 1.3 مليار جنيه مقابل صافى ارباح بمبلغ 2.2 مليار جنيه محققة عام 2018-2019 وبحصة للمساهمين فى الارباح بمبلغ 1.2 مليار جنيه وبذلك يكون معدل النمو بصافى الارباح 30.8%.



وشهدت الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة للقابضة للتامين حضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنات التقديرية للشركات التابعة.

