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تعليم

تعظيم سلام.. عمل فني من جامعة الزقازيق للأطقم الطبية المشاركة في مواجهة كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
شهدت مستشفيات جامعة الزقازيق تصوير العمل الفني أغنية "تعظيم سلام"، تحت رعاية د.عثمان شعلان رئيس الجامعة، د.ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.عبد المنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب، وذلك إيمانًا بدور الفن الرئيسي في دعم المجتمع وقت الأزمات، وتكريمًا وتقديرا من الجامعة للأطقم الطبية من الأطباء والهيئة التمريضية وجميع العاملين بالقطاع الصحي على ما يبذلونه من جهد وعمل وطني في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.


قام د.أحمد عناني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية بإعداد وتنفيذ العمل الفني الغنائي "تعظيم سلام"  بالتنسيق مع الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقين بالشرقية، ومشاركة أسرة من أجل مصر، واتحاد طلاب جامعة الزقازيق، كرسالة شكر وتقدير  للأطقم الطبية ولجميع العاملين بالمستشفيات والمساهمة في رفع الروح المعنوية لديهم ومعاونتهم على مواجهة أزمة فيروس كورونا. 


العمل الفني "تعظيم سلام" إهداء غنائي من الفنان خالد بيومي، وكلمات الشاعر طلعت الشريف، ألحان أحمد فوزي، توزيع الموسيقار أحمد شاكر، كما تم التنفيذ بأستوديو سولو، والتسجيل والميكس مينا منجي.


علمونا في بدايتنا*****إن الملايكة في السما 
الخطر هدد حياتنا***** هما اللي دافعوا عننا
جيش ملايكة لابسه ابيض*****صف أول في المحن 
ايد تداوي بقلب طاهر*****تضحيات من غير تمن
١٠٠تحية وألف شكرا*****لجيش حيهزم ضعفنا
تعظيم سلام لأيد ندية*****حالفة تهزم أي شر
إنتوا معني الإنسانية*****ياملايكة ف توب بشر
١٠٠ تحية وألف شكر*****لجيش بيهزم ضعفنا
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