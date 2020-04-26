هل تساعد مادة النيكوتين على التصدي لفيروس كورونا ..فيديو

قال الدكتور عمار البعداني طبيب مخ وأعصاب ، إن الدراسة التي أكدت علي أن مادة النيكوتين تتصدى لفيروس كورونا هي دراسة إحصائية، وتعني أنهم عادوا إلى أرقام المصابين بفيروس كورونا .













وأضاف عمار البعداني خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع على قناة إكسترا نيوز ،: أنه بناء علي هذه الإحصائيات وجدوا أن المدخنين هم أقل تعرضا إلى العدوى بفيروس كورونا













وأوضح عمار البعدانى، أن من الضروري فحص هذه النتيجة لمعرفة ما يتعلق بمادة النيكوتين وهل سيكون مؤثرا على منع هذه العدوى بشكل أو بآخر عن طريق آلية معينة .













وتابع : أنه إلى الآن هذه احصائيات فقط، كما أن هناك دراسة في الصين أكدت على معلومات مشابهة لهذا، وقالت إن المدخنين هم أقل عرضة بالاصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق بالتشجيع على التدخين.















